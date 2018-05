Roma, prende il vino e si rifiuta di pagare, 15enne aggredisce cassiere di un minimarket: calci e pugni

I Carabinieri di Roma hanno arrestato uno studente di 15 anni con l'accusa di tentata rapina impropria ai danni di un negoziante. Il giovane assieme ad altri due amici, fuggiti prima dell'intervento dei militari, era entrato in un mini market di via dei Platani, nel quartiere di Centocelle e, dopo aver prelevato dagli scaffali una bottiglia di vino ha cercato di fuggire senza pagarla.



Alla cassa è stato fermato dal cassiere, un cittadino del Senegal di 25 anni, in turno in quel momento, che gli ha intimato di pagare il dovuto. A quel punto lo straniero è stato aggredito con calci e pugni dai ragazzi che hanno poi desistito all'arrivo dei militari del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina, in quel momento di passaggio nella zona. Il 15enne è stato bloccato e portato in caserma, successivamente è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell' Autorità Giudiziaria competente.

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA