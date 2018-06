Roma, aggredisce una ragazza mentre tenta di salire sull'autobus con una bici rubata. Arrestato bosniaco

Tenta di salire su un autobus con una bici rubata ed aggredisce una ragazza e un agente libero dal servizio che tentano di impedirglielo. 47enne straniero arrestato dalla Polizia di Stato. Una ragazza che chiedeva aiuto ed un uomo che la insultava e cercava di salire su un autobus con una bicicletta al seguito. Questa la scena che si è presentata ad un agente libero dal servizio, effettivo al commissariato Trevi, che si è trovato a transitare ieri pomeriggio in via della Magliana. Il poliziotto è subito intervenuto, qualificandosi, per accertare quanto stava accadendo, ma per tutta risposta l'uomo gli si è scagliato contro, insultandolo e facendolo cadere in terra. L'agente è comunque riuscito a rialzarsi ed a bloccarlo, coadiuvato da una pattuglia del commissariato San Paolo, prontamente intervenuta, che ha poi provveduto a condurre il fermato in ufficio. Dagli accertamenti effettuati, la bicicletta è risultata essere di proprietà di una società di noleggio. H.A., pertanto, originario della Bosnia Erzegovina, abitante in un campo nomade della Capitale, al termine degli accertamenti è stato tratto in arresto. Dovrà rispondere di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:27



