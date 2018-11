Roma, si rifiuta di dare soldi a figlio e viene aggredita: arrestato 34enne

Ancora una lite familiare sfociata in un'aggressione ai danni di una donna. stavolta la vittima è una mamma picchiata dal figlio di 34 anni perché si era rifiutata di dargli soldi. Intervenuti in via Ponte di Pantano per la segnalazione di una "lite familiare con persona in escandescenza", i poliziotti del commissariato Prenestino hanno accertato che D.C.A., romano di 34 anni, aveva appena aggredito la madre facendola cadere a terra. Soccorsa dal 118 è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso. L'uomo invece è stato arrestato e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA