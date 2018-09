Roma, aggredisce il fidanzato della ex: sessantenne arrestato dalla polizia

Un uomo ha aggredito in ascensore il fidanzato della ex compagna e la polizia poco dopo lo ha arrestato. Il responsabile, 61 anni, era affidato ai servizi sociali e nei suoi confronti gli agenti del commissariato Colombo hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare in carcere. A revocare l’affidamento, il Tribunale di Sorveglianza, a seguito delle indagini avviate dagli investigatori, dopo che l’uomo aveva aggredito in ascensore il fidanzato della ex compagna. Il sessantenne era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento perché aveva picchiato e minacciato di morte la compagna incinta. Fatale per lui, questa volta aver afferrato al collo la vittima e averlo spintonato sulla parete della cabina dell’ascensore, minacciando anche lui di morte .

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA