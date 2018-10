Fiumicino, record per l'aeroporto: primo al mondo tra gli hub dell'Occidente

Nuovo record assoluto per l'aeroporto «Leonardo da Vinci» sul fronte della qualità dei servizi ai passeggeri. Secondo le rilevazioni indipendenti effettuate da Airport Council International - l'associazione internazionale che misura attraverso interviste ai viaggiatori la qualità percepita in oltre 300 aeroporti in tutto il mondo - nel terzo trimestre 2018 Fiumicino registra il record storico assoluto, toccando quota 4,44 punti (su una scala dove il massimo è 5). Per la prima volta nelle classifiche mondiali dell'associazione, Fiumicino si attesta al primo posto tra gli hub del «mondo occidentale» nel gradimento dei viaggiatori a livello globale, superando tutti gli scali americani ed europei con più di 40 milioni di passeggeri.

Tra i servizi che hanno registrato la crescita più significativa nell'apprezzamento, ci sono i varchi elettronici, gli e-gates, per i quali Fiumicino è diventato l'aeroporto al mondo con il più alto tasso di passeggeri a poter utilizzare il controllo elettronico dei passaporti, ormai accessibile, oltre che ai viaggiatori europei, anche a statunitensi, sudcoreani, giapponesi, australiani e neozelandesi.

