Fiumicino, girava con un coltello all'aeroporto: fermato cittadino inglese

Ha provato a girare indisturbatamente per i terminal dell'aeroporto "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino ma è stato subito fermato dai militari dell'esercito e dal dispositivo di sicurezza, allertato per l'occasione. Nella rete dei militari è finito un cittadino inglese che era entrato in un bar dello scalo romano con un coltello ben visibile legato alla cintura.I soldati dell'esercito italiano, impegnati all'aeroporto internazionale nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure" sotto la guida dellla brigata Granatieri di Sardegna, hanno notato il sospetto e lo hanno bloccato mentre girava all'interno dell'attività commerciale.I militari, insieme a una pattuglia dei carabinieri, lo hanno immediatamente bloccato e perquisito. Un'ispezione più accurata poi è stata disposta anche per l'auto dell'uomo, parcheggiata poco distante dall'ingresso dei terminal.La posizione dell'uomo è al vaglio delle forze dell'ordine.