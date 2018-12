Adotta il verde, Roma ti assicura

. È il nome dato al pacchetto messo in campo dal Campidoglio per sostenere le associazioni di volontariato che si impegnano per l'immenso patrimonio verde della capitale.

Sono tre le principali novità novità introdotte: la copertura assicurativa gratuita per chi adotta aree verdi (già attiva da quest'estate); l'istituzione di un ufficio dedicato al volontariato e il consolidamento di un secondo dedicato alle adozioni del verde; corsi di giardinaggio gratuiti dal 2019 in collaborazione con il servizio giardini.

Le circa 120 aree verdi curate dai volontari in tutta la città coprono una superficie di oltre un milione di metri quadrati. «L'amministrazione deve fare il suo lavoro. E noi abbiamo fatto entrare nel vivo una gara europea da 4 milioni sul verde - ha detto la sindaca Virginia Raggi presentando il pacchetto -. Ma i cittadini devono aiutare, devono supportare, non sostituirsi all'amministrazione. Per tanto tempo vi siete sostituiti all'amministrazione e non è corretto perché vuol dire che l'amministrazione è assente. Il ruolo dei cittadini nella cura del quartiere è fondamentale. Dobbiamo applicare la stessa logica della cura domestica a quella della comunità. Grazie a tutti quei cittadini che hanno deciso di aiutare loro città. Noi siamo a disposizione dei cittadini nello steso modo in cui cittadini sono a disposizione della città».

All'incontro con i volontari hanno preso parte anche il presidente della commissione Ambiente Daniele Diaco e l'assessore Pinuccia Montanari secondo cui «questi interventi si affiancano il grande impegno con cui stiamo portando avanti il regolamento del verde per il quale è stato avviato l'iter autorizzativo e che approveremo a breve»

