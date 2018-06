Roma, rubava la merce da consegnare al supermercato: arrestato addetto alla consegna

Invece di consegnare la merce al supermercato, la rubava. Sono stati gli addetti alla vigilanza di un noto gruppo di supermercati, in via Piave, a dare l'allarme. Avevano notato l’addetto alla consegna di merce mentre scaricava alcuni pacchi introducendoli all’interno della cabina di guida e insospettiti hanno telefonato alla polizia.



Bloccato il mezzo in via dell’Acqua Bullicante, i poliziotti del commissariato Porta Maggiore hanno constatato che in effett C.S., moldavo di 43 anni, aveva nascosto nella cabina di guida merce per un valore di circa 1000 euro. Anche a casa dell’uomo, durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto altra merce per un valore di 1300 euro. Accompagnato negli uffici di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.

Giovedì 7 Giugno 2018



