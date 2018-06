Roma, pugni in faccia a una donna per rubarle l'auto: arrestati due stranieri

I carabinieri di Acilia sono intervenuti, a seguito della richiesta al 112, per una furiosa aggressione nei confronti di una donna in via Monti San Paolo di Acilia. I passanti erano riusciti a mettere in fuga due stranieri che, nel tentativo di rubare l'auto e il telefono cellulare alla donna, l'avevano violentemente presa a pugni in volto. Grazie alle descrizioni dei testimoni, i militari hanno rintracciato i due malviventi: sono un cittadino romeno 34enne e in un cittadino albanese 23enne.



I due sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma di Ostia in attesa dell'udienza di convalida, mentre la donna, che se la caverà con qualche giorno di prognosi, è stata visitata e curata presso il Nucleo Cure Primarie di Acilia.

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:15



