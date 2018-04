Acilia, operazione anti droga dei baschi verdi: presi due pusher vicino ai clan Guarnera e Iovine

di Mirko Polisano

Maxi blitz antidroga dei baschi verdi di Ostia nel quartier generale dei Guarnera e degli Iovine ad Acilia. Gli uomini della guardia di finanza hanno iniziato una serie di attività di monitoraggio nell’entroterra, considerata un’importante “piazza” di spaccio in alternativa a quella di Ostia. È l’organizzazione criminale che fa capo ai Guarnera e agli Iovine a gestire i traffici di sostanze stupefacenti nel quartiere.



LE INDAGINI

I baschi verdi si sono appostati nei paraggi di uno dei palazzoni popolari nel quartiere San Giorgio, dove hanno notato un un andirivieni di soggetti, noti tossicodipendenti, provenire da un appartamento. Al termine dell’attività di monitoraggio, i militari hanno così fatto irruzione nella casa di E.T., un 35enne italiano. All’interno dell’appartamento, un giovane è stato sorpreso a fumare crack. Una successiva e accurata perquisizione domiciliare ha permesso ai finanziere di ritrovare una decina di dosi di cocaina. Nell’appartamento, poi sono stati rinvenuti anche 920 euro in contanti, frutto probabilmente dell’attività di spaccio; del bicarbonato, usato per fare il crack, un bilancino di precisione e del materiale da taglio e confezionamento della droga.



GLI APPOSTAMENTI

Giudicato per via direttissima, E.T. è stato condannato all’obbligo di firma due volte al giorno. Sempre ad Acilia, una pattuglia di baschi verdi, ha notato un giovane di 25 anni incensurato che si stava incontrando con un coetaneo in un vialetto nascosto. I militari hanno notato che il giovane, G.M. cedeva qualcosa al suo interlocutore ricevendo in cambio una banconota da 50 euro. I finanzieri sono intervenuti cogliendo sul fatto i due. L’acquirente è stato segnalato al prefetto come assuntore. Mentre il pusher è stato arrestato. I baschi verdi hanno poi anche effettuato una perquisizione in casa del 25enne, dove nascoste in una intercapedine vicino al cancello d’ingresso del giardino, sono state trovate altre dosi di cocaina confezionate allo stesso modo di quella ceduta in precedenza. Ora i militari stanno cercando di risalire ai fornitore del pusher che potrebbe avere legami con le organizzazioni criminali di zona.

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:57



