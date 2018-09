Siccità, Acea raddoppia l'acquedotto: «Roma in sicurezza per i prossimi 100 anni»

Realizzare una seconda condotta per il Peschiera, l'acquedotto che garantisce l'80% del fabbisogno idrico di Roma per «mettere in sicurezza» sul fronte idrico la Capitale «per i prossimi 100 anni».



L'avvio dei lavori del cosiddetto raddoppio del Peschiera di cui si parla da una ventina di anni sono stati al centro di una conferenza della sindaca Virginia Raggi e di Acea.



L'ad Stefano Donnarumma ha auspicato la prima pietra entro la primavera del 2020 «e da quel momento almeno 4 anni di realizzazione».



«Questa settimana pubblicheremo sul bollettino regionale il rinnovo della concessione a Roma Capitale per tutto quello che riguarda le acque e dunque anche del Peschiera», ha annunciato il capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, Albino Ruberti.



Per l'ad di Acea Stefano Donnarumma, «è una notizia che aspettavamo da giorni, perché è il presupposto anche per i lavori dell'acquedotto Peschiera. La concessione era scaduta da vari anni, si andava in prorogatio, ora finalmente è stata ridefinita, approvata e verrà pubblicata nei prossimi giorni».



Soddisfatta anche la sindaca di Roma Virginia Raggi: «Finalmente dopo tanto tempo è stata prolungata la concessione ad Acea fino 2031. I romani continueranno ad avere l'acqua».





Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA