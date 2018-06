Roma, accoltellò il vicino per i gatti: disposta perizia psichiatrica

Dopo aver colpito un condomino con una coltellata all'altezza del cuore, levò la lama, rientrò in casa lasciando la vittima agonizzante sul pianerottolo, e poi lavò il coltello per eliminare le tracce di sangue. Raimondo Grilletto, 62enne di origini siciliane, fu condannato a 22 anni di reclusione per le accuse di omicidio volontario premeditato. Oggi si è aperto il giudizio d'appello; i giudici hanno ritenuto necessario disporre una perizia psichiatrica che accerti se l'imputato-condannato fosse capace d'intendere e volere al momento del fatto.Già incaricato lo psichiatra Gabriele Mandarelli, il quale a inizio ottobre si presenterà davanti ai giudici della prima Corte d'assise d'appello per illustrare gli esiti del suo accertamento medico.



Era il 18 maggio 2015 quando, in un palazzo di via Padre Damiano De Veuster alla periferia di Roma, Grilletto, già arrestato per omicidio nel 2001, secondo l'accusa accoltellò un vicino di casa, Ionel Bebereche, romeno di 48 anni.

A quanto ricostruito, tra i due c'erano vecchi dissapori e frequenti discussioni per motivi di vicinato (c'era, tra l'altro, il problema di alcuni gatti di Grilletto che si contestava avessero creato problemi al piccolo orto della vittima). Quella sera, l'ennesima lite nell'androne del palazzo, il tentativo di fuga verso casa e le coltellate inferte. A trovare Bebereche agonizzante sul pianerottolo di casa fu la moglie.



Grilletto fu condannato a 22 anni di carcere per omicidio volontario premeditato; i giudici esclusero la contestata aggravante dei futili motivi e considerato le attenuanti generiche equivalenti alla premeditazione e alla recidiva contestati. Adesso, il procedimento è giunto nel grado di appello; a ottobre l'audizione del perito e la discussione che porterà alla sentenza

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:44



