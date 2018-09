Roma, accendono fumogeni all'Olimpico, 10 tifosi dell'Apollon Limassol denunciati. Per loro scatta il Daspo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Episodi d'intemperanza e di violenza ieri sera allo Stadio Olimpico durante l'incontro di Europa League Lazio contro l'Apollon Limassol. La polizia ha denunciato 10 tifosi ospiti per i quali è scattata la misura del Daspo. E' accaduto che durante la partita, alcuni tifosi ciprioti dopo essersi travisati, hanno acceso sedici fumoni mettendo a repentaglio l'incolumità di altri tifosi. Gli agenti del Commissariato Prati, hanno visionato le immagini fornite dalle telecamere presenti all'Olimpico, e così hanno individuato i dieci responsabili che sono stati immediatamente accompagnati presso il commissariato per l’identificazione e il previsto fotosegnalamento. Al termine delle operazioni i tifosi sono stati denunciati e per loro è stata richiesta l’emissione del provvedimento del Daspo. Già prima dell’inizio della manifestazione sportiva, gli agenti avevano sequestrato 4 artifizi pirotecnici.