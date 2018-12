© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atteso ritorno quello di Leonidas Kavakos, questa volta nella veste di direttore, che salirà sul podio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia domani 6 dicembre (Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia ore 19.30, repliche venerdì 7 dicembre ore 20.30 e sabato 8 ore 18) per dirigere il Concerto n. 2 per Corno e orchestra di Mozart, composto negli anni del trasferimento a Vienna dove sperimentò per la prima volta l'indipendenza da un committente-mecenate. Solista del concerto, un autentico fuoriclasse: Alessio Allegrini, Primo Corno solista dell'Orchestra di Santa Cecilia e già Primo Corno dei Berliner Philharmoniker. Nella seconda parte del concerto Kavakos si confronterà con l'imponenza e l'intensità della Sinfonia n. 6 di Bruckner. Il concerto è dedicato al Professor Bruno Cagli, indimenticabile protagonista della vita musicale italiana e per ventuno anni alla guida dell'Istituzione musicale.«Kavakos - ricorda l'accademia di Santa Cecilia in una nota - si è affermato a livello internazionale come violinista di rara qualità per le sue doti virtuosistiche già nella prima giovinezza - dopo la vittoria poco più cheventenne del Concorso Sibelius e pochi anni dopo del Premio Paganini - e da tempo la sua carriera è sempre più orientata verso la direzione d'orchestra per cui viene sempre più riconosciuto come un direttore dalla grande musicalità e dal considerevole talento. Ed è proprio in occasione dei concerti dell'artista greco, assiduo ospite delle stagioni ceciliane che è stata inaugurata l'esposizione delle immagini fotografiche sulla realizzazione dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e del Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos di Atene, entrambi realizzati su progetto di Renzo Piano».