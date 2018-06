Roma, blitz a Colosseo e Fori Imperiali: emessi due "daspo urbani" e multe per oltre 100mila euro

Operazione anti abusivismo al Colosseo e ai Fori Imperiali: nella giornata di ieri, i carabinieri della compagnia Roma Centro hanno effettuato un servizio straordinario di controllo, nelle aree archeologiche dell'Anfiteatro Flavio e dei Fori Imperiali, finalizzato a contrastare l’abusivismo commerciale e varie forme di degrado. Decine di militari del Comando di piazza Venezia, e delle Stazioni del centro di Roma hanno setacciato e controllato una delle zone più famose e suggestive al mondo e, per questo, maggiormente frequentate da turisti italiani e stranieri. Il bilancio dei controlli è di 3 cittadini colombiani, di 37, 47 e 48 anni, denunciati per ricettazione. I 3, notati in atteggiamento sospetto, a seguito di un controllo sono stati trovati in possesso di un cellulare di proprietà di una turista americana. Il cellulare è stato sequestrato in attesa di essere riconsegnato.



Ben 21 venditori ambulanti abusivi, perlopiù cittadini del Bangladesh e del Senegal, sono stati sanzionati amministrativamente per complessivi 108.444 euro. Per loro è scattato il sequestro della merce trovata in loro possesso: oltre mille articoli tra aste per selfie, powerbank, braccialetti, cappellini, ombrelli, e bottiglie di acqua. Per altri due cittadini del Bangladesh è stata invece richiesta l’emissione di “Daspo Urbano” poiché sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e transito della fermata della metropolitana Linea B “Colosseo” limitandone la libera accessibilità e fruizione. I predetti sono stati segnalati anche al Sindaco di Roma, Virginia Raggi, affinché vengano irrogate le previste sanzioni pecuniarie che, nel caso, variano da 100 ai 300 euro ciascuno.

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA