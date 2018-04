Roma, suk senza regole in centro: depositi giudiziari pieni e sequestri impossibili

di Fabio Rossi

L'allarme arriva dalla polizia locale: nei depositi giudiziari della polizia locale «non c'è più spazio». Insomma, non si sa più dove mettere la roba sequestrata: sono più di un milione gli articoli recuperati dagli agenti della Municipale locale dai venditori abusivi - con un incremento del 30 per cento rispetto al 2016 - tra cui 180 mila pezzi contraffatti. Eppure le strade e le piazze di Roma, in centro come in periferia, continuano a essere prese d'assalto dall'abusivismo commerciale,...