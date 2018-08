Roma, «abusivi in 9mila appartamenti» Fuorilegge un inquilino su sette

di Fabio Rossi

Più di novemila appartamenti occupati abusivamente, o comunque abitati da persone che non avrebbero titolo. Nella Capitale il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica (Erp) del Campidoglio e quello, ancor più vasto, delle case popolari dell'Ater, è in buona parte sfuggito ai binari della legalità, con la media di un inquilino fuorilegge ogni sette. Secondo l'ultimo censimento del Campidoglio, nei quasi 25 mila alloggi Erp (Edilizia residenziale pubblica) ci sono circa duemila persone che non...