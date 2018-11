Roma, a 6 anni si sveglia sola in casa e scende in strada di notte: il papà era andato dall'amante

Ha lasciato la figlia di sei anni sola in casa di notte, a Roma, per andare dall'amante. È quanto hanno ricostruito i carabinieri di Montespaccato che hanno arrestato l'uomo, un peruviano di 28 anni, per abbandono di minori.Il peruviano era in casa con la figlia, mentre la compagna era tornata per qualche giorno in Perù. Il 28enne, mentre la piccola dormiva, ha deciso di uscire per andare da un'amica, ma la bimba, intorno alle 3.30, si è svegliata e, probabilmente, impaurita è scesa in strada dove una passante l'ha notata e ha chiamato i carabinieri.Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Montespaccato: i militari hanno accertato che nella casa dove la piccola vive il padre non c'era e, dopo accertamenti, sono risaliti alla nonna paterna. Verso le 5.30 il padre è stato rintracciato a casa della donna e arrestato per abbandono di minori. La bimba è stata affidata alla nonna paterna.