A Roma il Meeting Oms Europa: 53 Paesi si confrontano a settembre

Le questioni sanitarie più urgenti che l'Europa dovrà affrontare nei prossimi anni. È questa la sfida della riunione annuale dei 53 ministri della Salute componenti del Comitato Regione Europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che si terrà a Roma dal 17 al 20 settembre. L'evento sarà l'occasione per presentare il Rapporto sulla salute europeo 2018 che sarà lanciato ufficialmente durante il comitato regionale. Tra gli argomenti “ caldi ” - riporta il sito dell'Oms - che i rappresentati della salute dei Paesi europei affronteranno ci sarà anche il piano d'azione Ue (2015-2020) sui vaccini; la promozione della salute pubblica; l'implementazione della rete di sorveglianza delle malattie emergenti causate da zanzare e insetti; le ultime novità in materia di migrazione e salute nella regione europea; la misurazione dell'alfabetizzazione sanitaria; le innovazioni nei sistemi di informazione sanitaria. Per l'occasione l'Oms ha lanciato sui social l'hashtag #RC68Rome.

