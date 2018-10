Roma, a Ostia la premiazione del concorso letterario “Tutto in 500 parole”

È giunto alla fase finale il concorso letterario nazionale di Ostia “Tutto in '500 parole”, organizzato dall'Associazione lidense Spazi all'Arte e patrocinato dal X Municipio . La cerimonia di premiazione dei racconti vincitori si terrà sabato 20 ottobre alle 18.30 al Teatro del Lido. Giunto alla quinta edizione, il concorso quest'anno aveva per tema la paura.



Prima della consegna dei riconoscimenti, un suggestivo spettacolo di arte contemporanea, curato da Francesca Livigni, saluterà il pubblico. L'evento sarà anche occasione per presentare il Taccuino di Viaggio, sulle peculiarità del territorio, raccontato da fotografi ed artisti. Questo ripercorre le tappe del percorso suggerito dal progetto

ISCIX, 'Incontri Scientifico-Culturali nel X Municipio

, realizzato la scorsa estate dall'Associazione Spazi all'Arte.



Un altro toccante momento sarà quello curato dall'Associazione Hermes,nata per offrire supporto ai giovani affetti da pluridisabilità, che saliranno sul palco per un piccolo ma intenso spettacolo. Le musiche della Band Danielle di Mayo quartet accompagneranno tutti i momenti della serata.



La premiazione, oltre ai vincitori, si estenderà ad altri 5 autori con premi messi in palio dall'Associazione ProdeItalia, dai Donatori Volontari dell'Ospedale GB, dall'Associazione Clemente Riva, dall'Associazione Sostegno Onlus, dal portale Ostiaedintorni.it. Saranno inoltre consegnate 10 Menzioni d'Onore. L'Artista Gianni Caruso sarà la voce narrante che leggerà i racconti premiati.

