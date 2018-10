A Fiumicino un week end fitto di eventi: arte, astronomia ed editoria

Arte, astronomia ed editoria: sono molti gli appuntamenti culturali nel prossimo weekend sul territorio di Fiumicino. Sabato 20 e domenica 21 ottobre, presso la Casa della Partecipazione di via del Buttero, a Maccarese, sarà possibile visitare gratuitamente dalle 10 alle 19 la mostra «Dove c'è testa» a cura dell'Associazione culturale Centro Studi e Ricerche per le Arti Visive. Una sessantina tra disegni, dipinti e materiale interattivo, per smuovere ragionamenti, emozioni e risolvere enigmi, un luogo di ricchezza e fioritura di idee.



Sempre sabato e domenica, prosegue la mostra «Arteporto. Oltremare» a cura di Sandro Polo e Silvia Calvarese, promossa dall'associazione culturale Gaf - Glocal Art Factory all'interno dell'area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano. Una quarantina di opere di artisti del territorio sono esposte nel parco archeologico e visitabili gratuitamente fino alle 17.



Per chi ama l'astronomia, sabato 20, alle ore 20.30 a Villa Guglielmi, va in scena «La Notte della Luna», a cura del Gruppo Astrofili Palidoro: una serata a ingresso libero dedicata alla comprensione e all'osservazione della Luna con i telescopi. Sempre sabato, infine, alle ore 18, alla Casa della Cultura in viale della Pineta a Fregene, si terrà la presentazione del libro «Lose for Life - Come salvare un Paese in overdose da gioco d'azzardo» a cura di Claudio Forleo e Giulia Migneco. All'evento interverrà Arcangela Galluzzo, delegata del sindaco alla Legalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA