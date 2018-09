Roma, predoni all'assalto dei tram: presi 5 borseggiatori tra Esquilino e Trastevere

Li hanno riconosciuti in piazza Vittorio Emanuele II e, conoscendo i loro precedenti e le loro “abitudini”, li hanno seguiti a bordo del tram linea 8, convinti di sorprenderli con le mani nel sacco. E così, all’altezza di piazzale Flavio Biondo, a Trastevere, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante li hanno “pizzicati” mentre derubavano un turista e li hanno arrestati. In manette, con l’accusa di furto aggravato in concorso, sono finiti 5 cittadini romeni, di età compresa tra i 42 e 49 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine; i Carabinieri, in servizio in abiti civili, hanno dovuto solo attendere il momento giusto quando, dopo aver accerchiato un 50enne delle Filippine, lo hanno derubato del portafogli. In quell’istante, i Carabinieri sono intervenuti bloccandoli e recuperando la refurtiva. Gli arrestati sono stati trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Ultimo aggiornamento: 12:36

