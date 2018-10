Roma, 37 milioni ai Municipi per buche, parchi e scuole

Oltre 37 milioni di euro di nuovi investimenti e opere da realizzare su tutti i territori della città, mediante l'assegnazione delle risorse ai singoli Municipi. A tanto ammonta la manovra sugli stanziamenti in conto capitale contenuta nell'ultima variazione al Bilancio di previsione 2018-2020, approvata dalla Giunta Capitolina e che verrà sottoposta al voto dell'Assemblea Capitolina. Più di 21 milioni di euro andranno a finanziare la manutenzione straordinaria delle strade di viabilità secondaria, di competenza municipale; i fondi restanti saranno destinati alla riqualificazione di scuole, asili, parchi, piazze, mercati o per la messa in sicurezza del territorio.



La variazione è il risultato di un'attività di monitoraggio delle entrate e delle spese previste in bilancio. Per la parte in conto capitale si registrano minori spese per oltre 43 milioni di euro, ottenute dal definanziamento di alcune opere per le quali risultava impossibile attivare le procedure di affidamento mediante indizione della gara entro il 31 dicembre 2018. Le risorse così risparmiate saranno destinate a soddisfare la richiesta di maggiori spese manifestate dai Municipi, per un totale di 37 milioni di euro. Altri 2,7 milioni andranno alla Sovrintendenza capitolina ai beni culturali e al Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu) per gare già avviate. Una parte dei fondi restanti viene utilizzata per la modifica della modalità di finanziamento, con avanzo di amministrazione, di alcune opere originariamente finanziate con alienazione di quote delle partecipate o di beni materiali.



«Dopo l'assestamento di Bilancio di fine luglio - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi - era necessario uno Sblocca cantieri dei Municipi. Una manovra dedicata ai territori per rispondere alle loro esigenze di intervento su strade, mercati, verde pubblico. Anche quest'anno, inoltre, riusciamo a soddisfare la richiesta di erogazione dei servizi sociali, che per noi rappresenta un impegno fondamentale nei confronti dei cittadini più fragili»

