Roma, festa del 2 giugno blindata: parata, chiusure e deviazioni

di Elena Panarella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il centro di Roma si prepara a vivere un fine settimana a dir poco difficile sul fronte del traffico e della sicurezza: strade chiuse, bus deviati e rimozioni. Sarà una Festa della Repubblica super blindata. Con la presenza di centinaia di uomini delle forze dell'ordine pronti ad intervenire per evitare contestazioni o azioni singole di protesta per le forti tensioni innescate dalla crisi politica in corso. Restano (almeno per ora) confermate le due manifestazioni in programma dei Dem e dei 5 stelle. Il Partito Democratico da giorni ha annunciato una mobilitazione in difesa «delle istituzioni democratiche e della Costituzione» con un sit-in domani (a partire dalle 17) a piazza Santi Apostoli. Dopo qualche incertezza su un ipotetico cambio di programma resta confermata anche la piazza grillina a piazza Bocca della Verità per sabato alle 19 «non contro Mattarella ma per chiedere un governo politico o le elezioni», sottolinea Luigi Di Maio, in una diretta Fb.IL TAVOLO TECNICOE intanto proseguono i tavoli tecnici in Questura per mettere a punto il piano sicurezza per la sfilata ai Fori Imperiali. Bonifiche e sopralluoghi sono già partiti. E per la prova generale, martedì sera, sono scattati i primi disagi al traffico («un ora dal Colosseo a piazza Venezia», tuonano gli automobilisti). Da domani sera intanto e fino a cessate esigenze partiranno le prime chiusure sul fronte della viabilità. Per l'occasione, sono state programmate zone di servizio presidiate anche con l'ausilio di unità cinofile, artificieri e tiratori scelti. Il piano sicurezza prevedere una sorta di «green zone» attorno all'area di piazza Venezia fino a Caracalla, dove c'è il raggruppamento dei reparti militari impegnati nella sfilata, ma con un occhio particolare al percorso che il Capo dello Stato seguirà per recarsi all'Altare della Patria e poi in tribuna d'onore.