Roma, 2 giugno: 400 sindaci apriranno la parata ai Fori. E domani Pappano dirige concerto Repubblica al Quirinale

“Uniti per il Paese”: lo slogan scelto per la parata militare del 2 giugno - Festa della Repubblica - sembra quasi un appello, in giorni segnati dall’esasperazione delle divisioni e delle contrapposizioni in seguito alla crisi politica. Anche quest’anno saranno 400 i sindaci che apriranno la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. I primi cittadini, in rappresentanza degli oltre 8.000 Comuni italiani, sfileranno con la fascia tricolore, simbolo, sottolinea la Difesa, «di un Paese che trova la sua unità e identità a partire dai territori nella fratellanza, uguaglianza e giustizia, principi sui quali si fonda la Carta costituzionale italiana». Per celebrare la 72/a Festa della Repubblica - Uniti per il Paese lo slogan scelto - sfileranno 5.000 persone appartenenti ai corpi militari e civili, 260 bandiere e stendardi, 14 bande e fanfare militari, 58 cavalli, 11 unità cinofile e 70 veicoli. Al termine della manifestazione il presidente dell’Anci Antonio De Caro e Valentina Pontremoli, sindaco di Bardi (Pr), il più giovane d’Italia, consegneranno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella un Tricolore, simbolo dell’unità nazionale. Una bandiera di 400 metri quadrati arriverà dal cielo portata da un paracadutista militare.



La rassegna sarà strutturata in 7 settori che vedono la partecipazione di tutte le componenti dello Stato. Oltre alle unità delle forze armate, particolare attenzione è stata posta ai corpi armati e non dello Stato, alla Protezione civile. In apertura la Banda centrale dell’Arma dei Carabinieri, le bandiere delle forze armate e della Guardia di Finanza, i gonfaloni delle Regioni delle Province e dei Comuni italiani, medaglieri e labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. Nel primo settore le bandiere Onu, Nato, Ue e quelle degli organismi multinazionali in cui operano le forze armate.



Nel centenario della fine della Prima guerra mondiale sfileranno anche le Bandiere delle Unità che hanno combattuto durante la Grande Guerra. A seguire la Fanfara della Brigata Sassari e una compagnia interforze in uniforme storica, la compagnia mista delle Associazioni d’Arma, il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e i Gruppi Sportivi. I quattro successivi settori sono dedicati alle singole forze armate - Esercito, Marina Militare, Aeronautica e Arma dei Carabinieri - il sesto settore sarà composto dai Corpi militari e ausiliari dello Stato, tra cui una compagnia del corpo militare della Croce Rossa e delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e una compagnia del Sovrano Militare Ordine di Malta. Il settimo settore comprenderà i Corpi armati e non dello Stato, tra cui la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, la Polizia Penitenziaria, il Servizio Civile Universale e il Corpo di Polizia di Roma Capitale. A chiudere lo sfilamento la fanfara e una compagnia del primo Reggimento Bersaglieri. Dopo l’alzabandiera solenne presso l’Altare della Patria e l’omaggio al Milite Ignoto, alle 9.15, il presidente della Repubblica passerà in rassegna i reparti lungo viale delle Terme di Caracalla. Nello stesso momento un Tricolore di 1.600 metri quadrati sarà srotolato dai Vigili del Fuoco sul Colosseo. Il passaggio delle Frecce Tricolori segnerà la chiusura dell’evento. Per celebrare la festa, la mattina del 2 giugno saranno imbandierati con il Tricolore i palazzi della Difesa e delle grandi società partecipate (Eni, Enel, Terna, Fincantieri, Ferrovie dello Stato, Leonardo\Finmeccanica) e tutti gli edifici pubblici. Centinaia poi gli eventi organizzati nelle altre città italiane, da Milano a Napoli, da Torino a Trieste, da Bari a Palermo.



E domani, sempre in occasione della Festa della Repubblica, alle 18 nel Salone dei Corazzieri del Quirinale, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sarà protagonista del consueto appuntamento musicale alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella che verrà trasmesso in diretta su Rai1. Sul podio, alla guida dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia ci sarà Antonio Pappano, che per l’occasione dirigerà un programma interamente dedicato ad autori italiani.

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:58



