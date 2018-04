Roma, «Il 25 aprile sfileremo con kefieh e bandiere»: l'annuncio della comunità palestinese

«Parteciperemo al corteo di Roma del 25 aprile sfilando con le kefieh e le bandiere palestinesi e rilanciamo l'appello a tutti i sinceri antimperialisti, antifascisti, antirazzisti, antisionisti, a tutte le resistenze internazionali alla partecipazione». Questo l'appello della Comunità Palestinese di Roma per la manifestazione del 25 aprile. Dopo le polemiche dello scorso anno a Roma si è giunti ad una manifestazione unitaria Anpi-Comunità ebraica grazie anche alla mediazione del Campidoglio.



«La Comunità Palestinese di Roma e del Lazio, esprime gratitudine e ringraziamenti all'ANPI di Roma, in occasione del 73ø anniversario della Festa della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazi-fascista -spiegano dalla Comunità palestinese- È la Festa di tutti i liberi, i democratici italiani e di tutti i popoli che si battono contro l'occupazione, l'aggressione per la libertà e la giustizia nel mondo. Oggi, scendiamo tutti i democratici progressisti insieme,a festeggiare la Repubblica Italiana nata dall'eroica Resistenza del popolo italiano, con l'augurio che anche il popolo palestinese possa un giorno festeggiare il suo 25 aprile».



«La lotta di liberazione palestinese, non è mai stata una lotta religiosa. Gli ebrei sono sempre stati i nostri fratelli, con loro abbiamo vissuto per secoli e vogliamo continuare a viverci, oggi e domani, con uguali diritti e uguali doveri», concludono.



Proprio qualche settimana fa la sindaca aveva annunciato che la manifestazione di quest'anno sarebbe stata "unitaria e non divisiva" grazie alla firma di un accordo tra Roma Capitale, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia e la Comunità ebraica di Roma.

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:37



