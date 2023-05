Ztl Roma fascia verde, Gualtieri: «Il Gpl potrà circolare, pronti a rivedere il modello per evitare un colpo sulle fasce più deboli»

Ztl fascia verde, ultime notizie - Con l'avvento della Ztl Fascia verde «tante persone si stanno rendendo conto ora che la loro macchina non può circolare, ma molte erano vietate da anni. Tuttavia vogliamo evitare che ci sia un colpo sulle fasce più deboli. Alle persone chiedo di stare tranquille e darci il tempo di presentare i cambiamenti ai quali stiamo lavorando». Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7.

Ztl fascia verde, il caso Gpl

«Si è detto che il Gpl non potrà circolare, non è vero, il Gpl potrà circolare.

Le motivazioni

Quella che definisce la Ztl verde «è una delibera di Virginia Raggi del 2019 e che nessuno ha applicato - ha aggiunto il sindaco - Gli organismi che controllano i livelli di inquinamento ti chiedono di rispettare i limiti. Il piano regionale è stato fatto dall'allora assessora regionale Roberta Lombardi, sulla base di dati scientifici degli uffici, e chiede a Roma di non fare circolare i veicoli fino a Euro 5. Abbiamo fatto una delibera che ci veniva chiesto, e imposto di fare, ma abbiamo anche scritto alla Regione Lazio per dire che se siamo in grado di ridurre gli inquinanti in modo equivalente possiamo rivedere la delibera».

Patanè: «È un provvedimento di salute pubblica»

«Non è un provvedimento di mobilità, non lo stiamo facendo perché ci sia meno traffico: è un provvedimento di salute pubblica». Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, intervenendo alla seduta del Municipio XV sulla nuova ztl 'fascia verdè. «Qualcuno dice 'andiamo al Tar e facciamo rimuovere l'ordinanzà - ha detto ancora Patanè - non serve a niente, ci sono i cartelli, vige la delibera. E pure se fate togliere la delibera è peggio, perché vigono le norme tecniche di attuazione. È un problema di salute: la devi fare. Nessuno si vuole beccare una denuncia penale per non averla fatta. Noi sappiamo che ci sono problemi di trasporti pubblici, specie in periferia, ma qui non parliamo di trasporti ma di salute. Chiunque si trovi a dover amministrare deve porsi il problema». Nell'Aula del Consiglio sono presenti dei cittadini, che esprimono disapprovazione in modo rumoroso e vengono più volte richiamati dal presidente dell'assemblea. «Mia nonna diceva: la prima cosa è la salute - ha detto ancora Patanè, reagendo alle proteste - ora la prima cosa è la macchina, non la salute».