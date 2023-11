Martedì 21 Novembre 2023, 06:39

Morto sul lavoro ma probabilmente a causa di una buca sull'asfalto stradale. Si chiamava Vincenzo Torella e aveva 60 anni l'operaio deceduto ieri mattina a inizio turno mentre era impegnato con i colleghi in alcuni lavori di ristrutturazione in un edificio all'angolo tra via Ludovisi e via Cadore, in pieno centro, a pochi passi da Porta Pinciana e via Veneto. Il sessantenne è rimasto schiacciato addosso alla facciata da una trivella che il camion stava per scaricare sul posto e che sarebbe servita per dei sondaggi alle fondamenta. Il pesante macchinario giallo gli è scivolato letteralmente addosso non lasciandogli scampo. L'ipotesi inquietante al vaglio degli inquirenti è che il blocco del braccio meccanico che teneva il macchinario sul mezzo si sia improvvisamente sbilanciato lasciando oscillare paurosamente la trivella a causa di una buca stradale, ossia di un cedimento dell'asfalto in corrispondenza di uno dei "piedi" di stabilizzazione del mezzo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di via Veneto e della Compagnia di Roma Centro. Gli ispettori della Asl 1 stanno raccogliendo le testimonianze di chi era presente quando è avvenuto l'incidente. Tutti gli elementi confluiranno nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma che procede per l'ipotesi di omicidio colposo, per ora contro ignoti. Naturalmente i pm punteranno il faro delle indagini sulla ditta che aveva in appalto i lavori, sul committente, su chi in quel momento stava manovrando il camion e sul responsabile della sicurezza. Ma non è escluso che a finire indagato sia anche il Comune responsabile della manutenzione stradale. Bisognerà, inoltre, verificare che il dipendente fosse in regola e che siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza.In via Ludovisi sono intervenuti anche i militari del nucleo Ispettorato del lavoro insieme con gli ispettori del lavoro dell'Asl di zona per verificare la regolarità del cantiere e di tutta la documentazione. Il macchinario e il cantiere sono stati posti sotto sequestro dall'autorità giudiziaria.La tragedia è avvenuta alle 7 del mattino, i colleghi di Torella, sotto choc, hanno subito avvisato i soccorsi, ma la corsa dell'ambulanza dell'Ares 118 è stata inutile, per l'operaio non c'era più nulla da fare. Solo due settimane fa, a Cecchina, in via Nettunense, si era registrato un altro incidente sul lavoro: un 55enne era stato travolto da un albero ed è morto sul colpo.«Si tratta del quarto edile morto dall'inizio dell'anno a Roma e provincia, servono subito interventi per fermare la scia di sangue», tuona Nicola Capobianco della Filca-Cisl. Torella era originario di Villa Santo Stefano, piccolo comune della provincia di Frosinone. L'operaio lascia la moglie, un'impiegata comunale e due figlie, una delle quali insegna a Roma in una scuola non distante dal luogo dove il papà ha perso la vita. «A loro - aggiunge il sindacalista - va il nostro abbraccio commosso. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, l'unica certezza è che l'operaio è stato schiacciato dalla trivella. Negli ultimi 20 anni le vittime nei cantieri sono state ben 146. Nel corso del vertice con il prefetto sulla sicurezza, già programmato per mercoledì 29, torneremo a chiedere interventi drastici per garantire la sicurezza nei cantieri e la qualità del lavoro». Sgomento a Villa Santo Stefano: il sindaco, Giovanni Iorio, ha ricordato la vittima come un uomo «buono, un gran lavoratore». In occasione del funerale sarà indetto il lutto cittadino.