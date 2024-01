Villa Aldobrandini, ok al progetto di restauro: nove mesi di cantieri a partire da marzo. Ecco come sarà

È una delle più antiche ma anche fra le meno conosciute ville cardinalizie di Roma: è Villa Aldobrandini che chiude via Nazionale con l'affaccio su largo Magnanapoli. E da marzo a novembre sarà oggetto di un profondo restauro: del verde e delle piante, del giardino segreto e delle tre logge, una delle quali diventerà una nuova caffetteria. Il tutto a misura di persone con ridotta mobilità. Investimento totale da 2,7 milioni di euro e progetto definitivo approvato alla fine di dicembre.

LA STORIA

IL PROGETTO

Costruita dalla famiglia genovese dei Grimaldi, simbolo di potere e status sociale nella Roma papale data la vicinanza col Quirinale, passa di mano in mano dagli Este ai Vitelli, fino ad essere acquistata da Pietro Aldobrandini, cardinale e nipote di papa Clemente VIII. Per due secoli resta di proprietà dei diversi rami della famiglia ma, durante l'occupazione di Roma di Napoleone - quella del Marchese del Grillo, per intendersi - finisce nelle mani del generale Alexandre de Miollis, governatore francese di Roma. Restaurato il potere temporale dei papi dopo la parentesi napoleonica, torna di nuovo nella disponibilità degli Aldobrandini fino a che, nel 1926, diventa proprietà dello Stato italiano. Nonostante alcuni interventi che ne hanno parzialmente alterato la fisionomia, Villa Aldobrandini conserva molta della sua integrità salvaguardata, forse, proprio dalla sua ridotta accessibilità.In occasione del Giubileo, considerando che la Villa si trova sull'asse primario - via Nazionale, piazza Venezia, corso Vittorio - di avvicinamento al Vaticano, partono i lavori di recupero e riqualificazione. Innanzitutto, la villa sarà resa a misura di persone con ridotta mobilità. Poi è previsto il restauro del portale-loggia del 1500 che era l'originario accesso alla Villa che dà su largo Magnanapoli all'incrocio con via Panisperna: questo intervento contempla il ripristino e l'ampliamento dell'accesso da via Panisperna e la realizzazione di un ascensore. Gli spazi superiori della loggia saranno destinati a museo e didattica. Secondo intervento è quello del recupero del padiglione tra via Nazionale e largo Magnanapoli, realizzato nel 1876 dall'allora direttore dell'ufficio tecnico del comune di Roma, l'architetto Mario Moretti, come gemello della loggia cinquecentesca. Questo padiglione sarà trasformato nella nuova caffetteria. Infine, saranno controllate, potate e rimesse in sesto tutte le piante, sopratutto quelle del giardino segreto, con una nuova illuminazione.Spiega l'assessore all'Ambiente, Sabrina Alfonsi: «L'intervento fa parte della più complessiva riqualificazione dei parchi e delle ville di Roma in vista del Giubileo.Con la nuova coffee house puntiamo ad avere un nuovo partenariato pubblico privato che possa contribuire a una migliore vivibilità della Villa ma anche alla sua manutenzione».