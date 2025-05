Nel malinconico naufragio della via Veneto che fu, simbolo scintillante degli anni della Dolce Vita, la "strada" per eccellenza del glamour romano, frequentata dagli intellettuali, dalle star del cinema, dai nobili e dai reali, dai paparazzi e dalle passeggiatrici, c'è un uomo tenacemente aggrappato alla sua edicola che sfida il logorio del tempo e del mondo senza memoria. Quest'uomo si chiama Francesco Manzari. E questa è la sua storia.

I TEMPI D'ORO

LA MEMORIA

L'AMBASCIATA

IL PROTAGONISTA

IL SET

LA BERLINA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centro storico - Newsletter Ogni giorno alle 16:00 le notizie dal quartiere Iscriviti e ricevi le notizie via email

Francesco nasce a Roma nel 1953, in via Sicilia, una traversa di via Veneto dove, nel 1926, suo nonno Francesco Pieroni aveva rilevato la licenza di un'edicola. Fu l'inizio di una entusiasmante avventura famigliare, portata avanti da Giuseppina la madre di Francesco e da suo zio Felice, dai loro rispettivi mariti e mogli, dai loro figli e dai loro tanti collaboratori. Mi dice Francesco, sfoderando un sorriso amaro «Ai tempi d'oro l'edicola era aperta ventiquattr'ore al giorno e ci lavoravano, alternandosi tra giorno e notte, nove persone. Con la nostra edicola ci vivevano sette famiglie. Oggi sono rimasto da solo e chiudo alle quattro del pomeriggio. Basta questo per spiegare cosa è successo negli ultimi anni qui a via Veneto».Via Veneto, appunto. Tracciata alla fine dell'800 al posto della Villa Ludovisi. Una larga, elegantissima arteria, che parte dalla Porta Pinciana, con alle spalle villa Borghese, e si snoda giù fino a piazza Barberini. Nel corso degli anni è stato un piccolo mondo dell'incanto, popolato da grandi alberghi (Excelsior, Flora, Majestic il primo ad aprire nel 1889), café storici (Doney, Rosati, Carpano, de Paris), librerie (Rossetti, Rizzoli, Arion), panifici (Palombi), negozi d'abbigliamento, banche, uffici.Una strada protetta dalla potenza architettonica e simbolica di palazzo Margherita, oggi sede dell'Ambasciata americana. Intorno, ancora aleggiano le immagini caleidoscopiche della Dolce Vita, descritta con sapienza dalla penna di Ennio Flaiano e dalla macchina da presa di Federico Fellini. Una via Veneto che non è solo una strada, è un rione speciale, con ai lati famosi ristoranti vissuti nel tempo (Andrea, Peppone, Il Girarrosto, George's), locali notturni (l'84), cinema (il Rivoli). Oggi, di tutto questo, resta molto poco. Resta però, quasi come un ammonimento sul senso della decadenza umana, la Chiesa dei Cappuccini, con i quadri del Guercino e la sua impressionante Cripta Ossario che lega l'effimero mondo delle passioni umane della vita dolce al mistero inevitabile della morte.Ma torniamo al nostro protagonista, Francesco Manzari. Mi racconta facendo salti acrobatici dal presente al passato: «La mia è una delle tre edicole di via Veneto. Il successo nacque perché, oltre ai giornali italiani, ci eravamo specializzati nella stampa estera. Ancora oggi, tra i ridottissimi lettori italiani, quelli più assidui sono quelli che cercano riviste estere su automobili, moda, arredamento, pesca, viaggi». Gli chiedo, facendo il finto tonto: «Ma davvero si vendono sempre meno giornali?». Lui entra a gamba tesa: «Quando qui davanti a noi l'affollato cafè Doney era ancora pasticceria, rosticceria, tavola calda, vendevamo anche 700 copie di certi quotidiani. Oggi ne vendiamo 30. Se la gente non passa più non si vende nulla. Vuole una mia piccola statistica? Secondo me, a occhio, oggi i passanti italiani sono meno del dieci per cento, il novanta è formato da stranieri. Per fortuna vendiamo gadget e bibite che oggi sono circa l'ottanta per cento del nostro fatturato». Lo fisso serio: «Ma cosa è successo qui a via Veneto?». Sorride, quasi rassegnato: «Non lo so. Fino al 2005 riuscivamo a reggere. Poi, boh. Io non sono complottista ma ho come la sensazione che qualcuno ha deciso che via Veneto doveva ridimensionarsi. Hanno messo la corsia preferenziale e le macchine non si potevano più fermare. Hanno fatto una insensata isola pedonale, per fortuna poi abolita. Qui ci sono interi palazzi chiusi da anni. Café andati in malora. Si parla sempre di rilancio. Ma ndo sta sto rilancio? (ha un magnifico accento romano, ndr). Vanzina, mi spieghi lei una cosa: al centro permettono di mettere tavolini ovunque, in tutti i vicoletti. Qui, invece, con i marciapiedi più larghi d'Italia, dove si potrebbe giocare a pallone, non te ne permettono più di tre o quattro. Guardi là, Briatore ha cercato di ridare vita alla strada e non gli fanno mettere i tavoli fuori. L'immagine di via Veneto era quella di una strada piena di gente seduta ai tavolini dei bar. Mò sa che succede? Ogni tanto arriva un turista alla mia edicola e mi chiede: "Sorry, dove sta via Veneto?". E le ho detto tutto».Sì, mi ha detto tutto. Io, ragazzino, ricordo quella via Veneto, mano nella mano con mio padre Steno, con Mario Monicelli, con Carlo Ponti.Qui bivaccavano Flaiano, Patti, De Feo, Arbasino, il poeta Cardarelli. Qui amoreggiavano e scappavano dai flash, Richard Burton ed Elizabeth Taylor, Gary Cooper, Brigitte Bardot. Qui deambulavano re Farouk, Dado Ruspoli, Chet Baker. Tutto cambia nella vita delle grandi città, ma non come qui a via Veneto. Francesco sospira: «Se lei viene qui la sera trova il Deserto dei Tartari». Mi torna in mente una delle più belle immagini del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Una sequenza di notte, in un via Veneto completamente deserta. L'unica presenza umana è quella di un mediorientale che mangia da solo sotto la tettoia di un café sul marciapiede. Solo lui, nel vuoto.Francesco nota il mio disagio e cerca di accarezzarmi con qualche bel ricordo: «Uno dei miei clienti più assidui era suo fratello Carlo. Veniva con i suoi cagnolini ogni sabato e faceva il pieno di giornali e riviste. Che uomo gentile. Viene ancora Christian De Sica. E ogni tanto anche Luca Montezemolo». Gli ricordo un episodio che mi riguarda: «In questa edicola, una quindicina di anni fa, con Carlo abbiamo girato una scena proprio con Christian De Sica del nostro film Buona Giornata». Lui la ricorda benissimo e aggiunge emozionato: «Sì, quante cose sono successe qui. Via Veneto era una giostra continua. Ultimamente, invece, i personaggi famosi si vedono con il contagocce. È passato Urbano Cairo, è passato Vittorio Feltri».Poi, improvvisamente, il suo viso da romano scettico si illumina con un ricordo entusiasmante: «Una sera, davanti all'edicola, si fermò una berlina scura guidata da un autista. Il passeggero scese e per poco non svenni. Era Giorgio Napolitano. In quel periodo era Presidente della Repubblica. Stava da solo, senza scorta e si comprò un giornale. Poi risalì in macchina probabilmente diretto al Quirinale. Che glielo dico a fa', questa era la magia di via Veneto».Mi tornano in mente le parole di Ennio Flaiano che nel 1958 cominciava ad immaginare La Dolce Vita: «Una delle prime scene del film dovrebbe essere quella in cui il giovane provinciale risale a piedi via Veneto, senza un soldo, ma vinto dal fascino della folla, che è la sua speranza crede che quella folla sia una garanzia di vita e una ipotesi di libertà». Quella folla di Flaiano che oggi non c'è più.© RIPRODUZIONE RISERVATA