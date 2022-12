Via Cola di Rienzo: negozi e addobbi in cerca dello spirito natalizio

E’ iniziato dicembre e via Cola di Rienzo, una delle vie più famose e ricche della capitale, è un po' desolata. Non importa quale ora del giorno sia ; poche le solite luminarie natalizie. M olti i punti vendita che hanno deciso di non addobbare, la maggioranza dei restanti ha affisso adesivi per vetro e nient’altro.

Un “allontanamento” dallo spirito del Natale che si evidenzia nella capitale anche dalle catene più rinomate per il loro estro decorativo: come un negozio di risparmio; al cui interno pochissimi nel complesso sono gli oggetti inerenti al tema natalizio, la maggior parte dei quali risultano essere riciclati dagli anni passati o addirittura scheggiati. Ed è così che anche il negozio simbolo del risparmio per i suoi prezzi poco elevati effettua un taglio nel “budget degli addobbi”.