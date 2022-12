Roma, via Claudia a due passi dal Colosseo ostaggio dello smog e del traffico selvaggio

I residenti del “Celio” sono in subbuglio. Tutto il quartiere è insofferenze per quello che stanno provocando i due “stalli per autobus” in via Claudia a due passi dal Colosseo. «Abbiamo scritto a tutti - dice il presidente dell’Associazione culturale progetto Celio Paolo Gelsomini - l’ultima lettera a luglio all’assessore ai trasporti Eugenio Patanè chiedendogli un intervento urgente per spostare almeno due dei quattro stalli troppo vicini alle abitazione e al Colosseo». Dal 2018 sono stati istituiti quattro stalli per bus di sosta breve, lungo via Claudia a ridosso delle costruzioni del Tempio di Claudio e del Ninfeo di Nerone. Due verso il Largo della Sanità Militare, e due a pochi metri dal semaforo all’incrocio tra via Claudia e via Capo d’Africa verso piazza del Colosseo, in prossimità della svolta delle auto verso via Marco Aurelio, contigui alla fermata Atac del bus n.81 e ad una decina di cassonetti dei rifiuti, quasi davanti al cancello del cantiere della metro C con continui movimenti di camion. I residenti chiedono che i due stalli troppo vicino al semaforo siano spostati perchè creano troppi disagi ai residenti: oltre a costituire un pericolo per chi aspetta alla fermata, sono un ingombro per la carreggiata creando interminabili file di automobili con conseguente inquinamento dell’aria e frastuono di clacson, con frequenti litigi e risse. Questa è stata in sintesi la richiesta fatta dai residenti e dai comitati di quartiere: «Di solito di bus turistici ne arrivano 400 al giorno e ognuno sosta per almeno 10 minuti sia per far scendere e salire i turisti, è un continuo dalle 8 di mattina alle 8 di sera - dice Marcella una residente - poi vanno verso villa Celimontana dove solo alcuni possono parcheggiare anche per qualche ora.

Tra gli autobus dell’Atac, le ambulanze che vanno all’ospedale, le macchine che transitano, poi quando passa l’auto compattatore dell’Ama non ne parliamo si paralizza tutto, è un inferno, poi c'è lo smog, alcuni condomini hanno le finestre e balconi a pochi metri e sono costretti ad aprire o la mattina presto o la sera, sono sequestrati». Il presidente dell’associazione e tutti i residenti chiedono di spostare i due stalli incriminati visto anche il costo esiguo dell’operazione: «Chiediamo di spostare i due stalli attuali che sono dotati di tecnologie per il controllo da remoto per la sosta bus e che, per la ricollocazione - conclude Gelsomini - si dovrà prevedere un costo stimato di circa 2.000 euro a stallo e crediamo che in nome della sicurezza dei cittadini e della fluidità del traffico in un’arteria di collegamento interquartiere come via Claudia, si possa spendere una piccola somma per riparare ad un errore grave che sta causando da anni gravissimi e problemi soprattutto ai cittadini che abitano nelle vicinanze».