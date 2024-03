Roma, via Aurelio Saffi in completo degrado: caos a Trastevere

La via Aurelio Saffi, una delle più importanti strade del quartiere Trastevere, è diventata un vero e proprio inferno da quando, lo scorso ottobre 2023, un immobile è andato completamente a fuoco. Da allora, la strada è stata letteralmente trasformata in un campo di battaglia, con punti transennati che impediscono l'accesso e un'enorme quantità di detriti che rendono quasi impossibile camminare.

Il degrado della via è evidente: foglie che coprono completamente il marciapiedi, pezzi di alluminio e plastica sparsi ovunque, creando un pericolo costante per chiunque tenti di attraversare quel tratto di strada.

E non è tutto, perché l'accumulo di rifiuti ha attirato i topi, rendendo la situazione ancora più pericolosa per i residenti del quartiere.

Abbiamo raggiunto un residente per chiedergli cosa pensa di questa situazione e la sua reazione è stata immediata e indignata: "Non si può nemmeno più passeggiare tranquillamente in via Aurelio Saffi! È diventata una zona pericolosa, piena di detriti e rifiuti che attirano topi. È assurdo che siamo costretti a vivere in queste condizioni, è inaccettabile".

La richiesta di intervento da parte delle autorità competenti è urgente e necessaria per riportare un po' di sicurezza e decoro in una delle strade principali del quartiere. I residenti si aspettano che qualcosa venga fatto al più presto per risolvere questa situazione critica e tornare a vivere in un luogo dignitoso e sicuro.