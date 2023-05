Ultima Generazione, liquido nero nella Fontana di Trevi: «Il nostro paese sta morendo». Insultati dai passanti e dai turisti

Tensione nella Capitale, nuovo blitz di Ultima Generazione. Circa una decina di attivisti hanno gettato un liquido nero, carbone vegetale, nella Fontana di Trevi, al centro di Roma. Con uno striscione per la campagna «non paghiamo il fossile», anche considerato quello che sta accadendo «in Emilia Romagna», i giovani ambientalisti, per sensibilizzare sulla loro causa, si sono posizionati in piedi dentro alla Fontana.

Il gruppo ha urlato «il nostro paese sta morendo», tra gli insulti dei passanti e dei turisti.

A interrompere l'azione, la Polizia Locale sul posto. Molte le persone che facevano foto e registravano video con i telefonini.