Giovedì 3 Novembre 2022, 00:39

Il nuovo sfregio alla Capitale è avvenuto su uno dei suoi gioielli più belli. L’avrà voluto fare per una scommessa, per una goliardata, un gioco tra amici, ma è comunque ingiustificabile. Un giovane si è fatto il bagno nella Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona, opera barocca progettata da Gian Lorenzo Bernini. Tutto questo, davanti agli amici che, in preda alle risate, hanno ripreso tutto grazie agli smartphone.

LA SEQUENZA

Mentre il giovane, in mutande, si lavava immergendosi in acqua, si sente una ragazza che, ridendo, dice: «È un pazzo, lo devono rintanare». Il video (che dura giusto qualche secondo) è stato rilanciato dalla pagina Instagram di Welcome to favelas, che lo ha reso virale e condivisibile in pochissimo tempo. Si tratta di un nuovo colpo ai monumenti della città, trattati come se fossero una delle attrazioni di un parco divertimenti e non con il rispetto che merita la storia e la cultura del luogo. La piazza, al momento delle riprese, era totalmente deserta. Quindi, è molto probabile che il blitz nella Fontana da parte del giovane e del gruppo di ragazzi sia stato fatto a notte inoltrata, proprio per evitare che le forze dell’ordine potessero fermarlo per tempo. Un ennesimo esempio della malamovida che affolla il centro e che approfitta dei suoi monumenti.

I PRECEDENTI

L’episodio sembra essere il bis di un caso analogo avvenuto ad agosto nella Fontana dell’Acqua Paola al Gianicolo (meglio conosciuta come “er fontanone”). Un giovanissimo, senza vestiti e solo con i boxer, era entrato nel monumento mentre tre amici lo riprendevano con il cellulare. Anche qui, si è visto il giovane che sguazzava nell’acqua, tuffandosi di testa tra le risate dei compagni davanti alla facciata progettata da Carlo Fontana - l’architetto di Montecitorio, della Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, della fontana in piazza Santa Maria in Trastevere. Quest’estate si sono ripetuti più volte gli episodi di giovani che si sono fatti il bagno nelle fontane pubbliche, trattandole come se fossero lavapiedi o piscine pubbliche. Lo scorso 21 maggio una coppia ha fatto il bagno sempre nella fontana del Gianicolo. Lui boxer, lei in costume.

Entrambi ripresi con lo smartphone. Il 10 giugno, un video (pubblicato anche in questo caso sulla pagina Facebook Welcome to Favelas) ritraeva due giovani alla fontana di piazza della Repubblica, lui intento a urinare e lei a fare il bagno in topless. A luglio anche la fontana di Trevi è stata teatro di diverse bravate. La più grave la sera del 18 luglio, quando un 40 enne romano, in maglietta e costume, si è tuffato per due volte nella vasca del celebre monumento. In quell’occasione la polizia aveva elevato al vandalo due multe da 200 euro, due Daspo (con l’ imposizione di tenersi lontano da quell’area) e una denuncia penale per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Andando ancora indietro, lo scorso 24 aprile un uomo si era liberato della maglietta e, a torso nudo, si era immerso nella fontana del Tritone del Bernini, in piazza Barberini.

IL DEGRADO

Non ci sono stati solo i tuffi nelle fontane. Lo scorso luglio era comparsa sulle mura del Pantheon la scritta “Aliens exist”, in una delle zone che dovrebbero essere tra le più pattugliate e sorvegliate di Roma che ha fatto il giro del mondo, sollevando un coro di turisti indignati sui social. Un atto che è costato un forte danno d’immagine per la Capitale e un delicato intervento di rimozione e pulizia.