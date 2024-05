Venerdì 31 Maggio 2024, 06:12

Oggi è diventata un’abitudine pericolosa quanto malsana (e vietata). Tuffarsi nel Tevere è una trasgressione da social, sempre più frequente con l’arrivo delle temperature estive, come i bagni nelle fontane storiche e monumentali della Capitale. A testimoniarlo sono i video postati anche dalla pagina “Welcome to Favelas”, che mostrano tuffi temerari nel principale corso d’acqua che attraversa il cuore della Città eterna, in barba a correnti, mulinelli e malattie. Uno dei bagnanti ripresi fa anche diverse bracciate dentro l’acqua. Rischiando così una multa da 160 ai 450 euro, oltre al contagio di pericolosi virus e batteri che ormai utilizzano stabilmente il corso d’acqua come casa e veicolo di propagazione.

Non sempre è stato così, anzi. Rinfrescarsi in quello che una volta era il “biondo” Tevere è stata per secoli un’abitudine che ha coinvolto anche esponenti della cultura romana, da Alberto Moravia - che ha passato la seconda parte della sua vita in un attico affacciato sul fiume, oggi diventato casa museo - a Pier Paolo Pasolini, che viveva il Tevere anche con le storie dei suoi Ragazzi di vita. La tradizione dei tuffi, peraltro, parte da molto lontano. Già nel Cinquecento il fiume della Città eterna era luogo di balneazione, inizialmente per entrambi i sessi. Poi nel Settecento furono emanati degli editti papali, con pene pecuniarie e corporali, che consentirono solo agli uomini, vestiti, di potersi bagnare nel Tevere. Quasi all’altezza di ponte Sisto, un po’ più a valle, si sono diffusi nei secoli quelli che venivano chiamati i “Bagni della Renella”, che hanno anche una strada dedicata nel rione Trastevere. Ma anche il cinema ci ha messo il suo: come nel film Poveri ma belli, diretto da Dino Risi nel 1957, con le immagini dello stabilimento galleggiante “Il Ciriola”, sotto ponte Sant’Angelo: lo stesso che, quattro anni prima, aveva ospitato alcune scene di Vacanze romane. Fino agli anni Sessanta per i fiumaioli era una cosa normalissima farsi il bagno nel Tevere.

Poi sono arrivati i divieti: l’amministrazione comunale introdusse il primo stop alla balneazione per il rischio di contrarre la leptospirosi, una malattia infettiva il cui batterio di origine aveva contaminato le acque romane. Ma a rendere non balneabile il Tevere è anche l’alto numero di colibatteri, alcuni dei quali sono in grado di causare infezioni potenzialmente fatali: nell’ultimo report realizzato da da “A Sud” e finanziato dalla fondazione Charlemagne, quasi l’80 per cento dei campioni prelevati presentava livelli di escherichia coli al di sopra del limite che preclude la balneazione dei corsi d’acqua. Da sessant’anni a questa parte, quindi, quel divieto non è mai stato tolto e negli ultimi anni sono state registrati casi di moria di pesci, l’ultimo a fine 2021. I bagni nell’ex biondo fiume (almeno quelli regolari) sono diventati un ricordo della Roma che fu. Con poche eccezioni, come il celebre tuffo di Capodanno di “Mister Ok”, che però quest’anno non è riuscito a proseguire la tradizione.

Eppure altrove i grandi fiumi che attraversano le metropoli vengono utilizzati abitualmente per la balneazione e la tintarella. Capofila è la Francia, con i grandi progetti portati avanti a Parigi con la Senna o a Lione con Rodano e Saona. Ma veri e propri stabilimenti sono nati a Berlino, sulla Sprea. Nella Capitale siamo fermi a iniziative come quella, lanciata negli anni passati dallo stabilimento estivo nei pressi di ponte Marconi. E i “bagni della Renella” restano confinati nei libri di storia cittadina.​​​​​​