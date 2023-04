Truffa a San Giovanni, 29enne entra in casa di un'anziana e scappa con un dipinto di Failla e due candelabri: arrestato

Ennesimo tentativo di truffa tra la zona Re di Roma e San Giovanni. Una anziana 92enne è stata derubata di un dipinto del pittore di Fabio Failla e di due candelabri d’argento.

Il truffatore era riuscito ad entrare con l'inganno nella casa della donna in via Casal Monferrato, ed era da tempo ricercato dagli investigatori del VII Distretto di San Giovanni. Tanto che stavolta il 29enne partenopeo è stato arrestato: non si era accorto di essere seguito dai carabinieri.

L'arresto

I detective gli stavano dietro sin da piazzale Labicano: appena è uscito dall’appartamento con gli oggetti di valore, è stato arrestato. In sede di denuncia la 92enne ha riconosciuto l’uomo che ha tentato di truffarla, dichiarando di essere lei la proprietaria degli oggetti trafugati, che le sono stati poi prontamente restituiti. Al termine dell'udienza di convalida l'autorità giudiziaria ha convalidato dunque come unica misura l’immediato arresto.

Secondo l’ultimo report rilasciato dalla Polizia di Stato, Roma risulta essere sempre più capitale delle truffe agli anziani. Da polizia e carabinieri 39 arresti e 66 denunce nel 2022, 27 arresti e 10 deferimenti solo nei primi due mesi del 2023. Un fenomeno criminale in continua ascesa.