Roma, telecamere nelle vie limitrofe di Circonvallazione Trionfale: nuova ZTL?

Dopo gli avvenimenti di cronaca nella zona Prati si respira un’aria diversa. La paura sembra essersi affievolita, lasciando spazio alle misure preventive di sicurezza . Nelle vie limitrofe a Circonvallazione Trionfale, ad esempio, stanno istallando le telecamere. Ancora non chiare le motivazioni di suddetti impianti, essendo questi effettuati da una società esterna gestita dal dipartimento sicurezza e non propriamente di diretta competenza né del comune e né del Municipio. Diverse sono le ipotesi che si potrebbero avanzare: vicino alla prima videocamera istallata sono stati aggiunti dei nuovi posti auto e un cartello di “ zona a traffico limitato ”. Nella strada parallela i lavori sono ancora in corso; nei prossimi giorni risulterà più chiara la validità di questa prima previsione.



Rimane aperta anche la tesi di un’interconnessione tra questa scelta e gli, visto entrare e uscire dalla casa delle tre prostitute proprio mediante l’ausilio di telecamere.Che non si stia forse cercando di limitare alle minime soglie l’insicurezza nel quartiere?Da escludersi quasi definitivamente, date le apparenti prosecuzioni dei lavori, l’installazione di un