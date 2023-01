Trastevere, alla casa della memoria l’intervista della Shoah foundation di Steven Spielberg a Carla Cohn

Alla casa della memoria e della storia di Roma giornata dedicata a Carla Cohn, straordinaria testimone di: Berlino, Terezin, Auschwitz e Mauthausen.

Qui riunite oggi, venerdì 27 gennaio, le Associazioni: Aned, Anei, Anpc, Anpi, Anppia, Circolo Giaqnni Bosio, Fiop, Irsifar.

Venuta a mancare un anno fa, la superstite ha rivelato dettagli importanti della storia di questo giorno. Comunicati in un’intervista del 17 febbraio 1998 ottenuta tramite la Shoah foundation di Steven Spielberg e tenuta da Pupa Garribba, oggi presente.

«Parlava con estrema fatica per la prima volta della sua storia e non riusciva a guardarmi negli occhi. Non è stato facile. L’ha definita come la sua seconda nascita». Questo ha dichiarato la giornalista, anch’essa perseguitata ad otto anni e ora insegnante nelle scuole per l’abolizione delle discriminazioni.

«Il suo non dire, le sue pause. Non poteva parlarci di tutto, c’è un limite anche all’orrore». Ha proseguito nella presentazione alla proiezione Aldo Pavia.

Dettagli, quelli raccontati da Carla Cohn, di una bambina ebrea proveniente da una famiglia non religiosa.

Una sala gremita di persone di tutte le età, sinonimo di un’ancora vivo ricordo del forse più buio periodo della storia contemporanea.