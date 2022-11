Venerdì 4 Novembre 2022, 07:14

Un volo di quattro metri dalla scalinata di Ponte Sisto. A chiamare i soccorsi, la notte tra sabato e domenica, sono stati alcuni passanti quando hanno visto un giovane accasciato e privo di coscienza sull'argine del fiume Tevere, dal lato di piazza Trilussa. Un giallo a Trastevere su cui ora indaga la polizia di zona. Il sospetto è che il ragazzo rotolato giù dalla scale sia stato spinto di proposito. Un'indagine che si sta già allargando alla banda che, quella stessa notte, ha aggredito un clochard a piazza Trilussa. Il pestaggio del senza fissa dimora, degenerato in una maxi rissa tra bande rivali, è poi finito in rete circolando di chat in chat fino ad arrivare agli agenti di polizia.

Gli investigatori del distretto Trastevere sono quindi risaliti all'identità dei due aggressori grazie alle immagini del video. Un'inchiesta ancora aperta e in cui potrebbe confluire però anche quest'ultimo grave episodio.



L'INDAGINE

Intanto i fatti: la vittima, R.B. un romano di 27 anni, è stata soccorsa sul greto del Tevere dopo la caduta rovinosa. L'intervento del 118 è stato registrato intorno alle 20.30, dal lato di piazza Trilussa. Quindi il trasporto in codice rosso all'ospedale San Camillo. Ascoltato nelle ore successive, il giovane avrebbe riferito di non essere in grado di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Era di spalle quando è finito giù per la ripida scalinata. Da qui il sospetto è che a spingerlo sia stato qualcuno. Forse uno dei teppisti delle due bande di ragazzini scalmanati che hanno seminato il panico sabato notte a Trastevere.



LA VIOLENZA

«La zona dell'intervento e l'orario sono elementi determinanti - spiegano gli investigatori- il sospetto è quella sera prima di aggredire il clochard, abbiano infastidito anche altri e forse nel mirino delle bande è finito anche questo ragazzo».

I poliziotti intanto stanno visionando le immagini di video sorveglianza nelle vicinanze di Ponte Sisto. L'obiettivo è quello di individuare i fotogrammi utili per ricostruire gli istanti prima della caduta del 27enne.

Gli agenti stanno inoltre procedendo alla ricerca di testimoni: la zona era affollatissima eppure nessuno, almeno per il momento, è stato in grado di ricostruire l'esatta dinamica. Allo stesso tempo, proseguono le indagini sul pestaggio del clochard. Da quanto accertato la vittima, Simone Lopetti di 47 anni, conosciuto nel rione come «Er Pantera», ha problemi di salute mentale ma non ha mai infastidito nessuno. Nel pestaggio ha riportato la frattura di alcune vertebre ed è stato medicato al Fatebenefratelli con una prognosi di 40 giorni. Già lunedì ha firmato la liberatoria per poter lasciare l'ospedale.

Quella notte, come compare nel video girato con uno smartphone, era a torso nudo e pantaloncini, già semisdraiato a terra, forse ubriaco, quando a lui si sono avvicinati i due aggressori che, a turno, lo hanno colpito al volto con due calci ciascuno. Come mostrano le immagini, entrambi vestiti tutti e due in abiti scuri, con una felpa con il cappuccio nero. A quel punto è intervenuto un altro ragazzo che si è scagliato contro uno dei due aggressori per fermarlo: così si è innescata la rissa che ha coinvolto i ragazzi di un'altra comitiva, tutti vestiti con indumenti bianchi.