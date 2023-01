Trastevere, partiti i lavori su piazzale Mario Biondo: stazione collegherà treno, metro e bus abbattendo le barriere architettoniche

Sono partiti oggi i lavori di riqualificazione di piazzale Mario Biondo quello antistante la stazione di Trastevere e dureranno per circa sei mesi. Un nodo importantissimo per il quadrante ovest della capitale quello della stazione di Trastevere che fa da raccordo ai quartieri Gianicolense, Portuense e Testaccio. I lavori sono quelli inseriti nel programma Operativo Nazionale (PON) “Città Metropolitane 2014 - 2020” che contribuiranno con gli altri progetti a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda urbana europea inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020, un programma rivolto a tutte le 14 Città Metropolitane Italiane. Uno dei progetti inserito nell’ambito “Roma in movimento” è proprio quello inerente al piazzale Biondo.

L’intento del restyling sarà far diventare la stazione e quindi il piazzale in un 'hub multimodale', garantendo l’accesso in sicurezza alla stazione e abbattendo le barriere architettoniche a tutti i cittadini. L’area centrale del piazzale, tra i binari del tram, sarà dedicata al trasporto pubblico su gomma con la realizzazione di banchine e pensiline e la riorganizzazione del parcheggio dei taxi. Sarà poi creato un passaggio pedonale per l’accesso alle pedane bus e a quello diretto alla stazione di Trastevere. Sarà inoltre ampliato il marciapiedi della piazza lato Circonvallazione Gianicolense con la riorganizzazione di aree verdi, spazi pedonali e rastrelliere per biciclette. Su un altro lato sorgeranno aree per carico e scarico merci, ricarica veicoli elettrici, car sharing e parcheggi per disabili. Infine sarà ricavata una zona kiss & ride (area di sosta breve) per consentire un veloce accesso alle auto private che non potranno sostare sull’intero piazzale.