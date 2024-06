Trastevere, alcolici ai minorenni e risse: chiuso 15 giorni un «cocktail bar» della movida di Roma

Movida, alcol e risse: a Trastevere, una delle zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida di Roma, la polizia di stato ha eseguito un provvedimento di sospensione della licenza ad un 36enne, originario del Bangladesh e titolare di un bar, con conseguente chiusura di quest'ultimo per 15 giorni, emesso dal Questore di Roma.

Turista precipita sulla banchina del Tevere a Roma e muore a 29 anni. «Barcollava, era ubriaco». Dramma nella movida di Trastevere

Il provvedimento nasce dal fatto che, nonostante in precedenza fossero già stati emessi altri 2 provvedimenti analoghi, anche se di minore durata, il 36enne ha continuato a vendere alcolici a minorenni e a somministrare alcolici da asporto dopo le 22, a non esporre la tabella prezzi e a non mettere a disposizione dei clienti i previsti alcol test gratuiti: infrazioni tutte accertate dagli agenti del commissariato Trastevere durante i vari controlli effettuati nell'ambito della movida e non solo.

LE RISSE

Gli agenti si sono trovati inoltre, in più circostanze, ad intervenire per risse proprio tra gli avventori di quell'esercizio pubblico; durante una di queste, il 36enne, alla richiesta di aiuto di un ragazzo lo aveva fatto uscire dal bar senza nemmeno allertare le forze dell'ordine.