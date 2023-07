Trastevere, il 20 luglio "A very Christian charity party", evento ideato da "Storie nel mondo" a sostegno dei bambini malati di cancro

Il quartiere Trastevere di Roma il prossimo 20 luglio 2023 (presso l’Hèco in via Portuense 47 dalle ore 18:30 alle 02:00), si dipingerà di musica e solidarietà, grazie alla prima edizione dell’iniziativa “A Very Christian Charity party”, evento di beneficienza il cui ricavato andrà all’associazione Peter Pan a sostegno dei bambini malati di cancro. Il Progetto è stato ideato da Christian Degennaro e Sara Schietroma Ferrazza (proprietaria di “Storie Nel Mondo” che ha il fine di promuovere la musica emergente tramite video-interviste). L’evento nasce con una missione ben precisa, non dimenticarsi di uno dei temi più fondamentali della nostra società: la salute e la ricerca.

Infatti in cantiere per settembre anche la serata dedicata alla salute mentale. Il tutto nasce da un bisogno molto profondo che ha sentito la stessa Sara: “Quando Mattia, giovane ragazzo romano residente a Monteverde e chitarrista del gruppo musicale “Nulla Da Dichiarare” è venuto a mancare togliendosi la vita, ho sentito il bisogno di dover organizzare qualcosa in cui musica e beneficienza si unissero. Così, ho chiamato Christian e lui ha subito accolto la mia proposta”.

“Così cerchiamo altrove dei consensi, dopo la morte ricordiamo gesti”.

A descrivere a pennello tutto ciò è la frase di una delle canzoni “Non lo so” che ascolteremo di uno dei giovani artisti emergenti e proveniente dalla Calabria: Simone De Marco in arte Moeh. Sul palco a sposare la causa anche gli artisti romani: Le Primo (SNM Press), Lala, Luz Vega (Cromosomi Press) ed i Frenèsya (Bloom Promotion) e i Meda di origini pugliesi. A seguire dj set e Radio Kaos.

L’evento mira alla sensibilizzazione e alla cura della salute, quest’ultima è diventata soprattutto con la pandemia un tassello fragile. Molte persone, in particolare negli ultimi anni, hanno riscontrato difficoltà a ricevere le giuste cure, assistenza ed attenzioni. Quando è stata proclamato la fine dello stato di emergenza tutto è tornato alla normalità, tranne l’emotività e gli status mentali. Siamo stati tutti delle vittime del cambiamento e c’è chi è riuscito a sovrastare il proprio carico emotivo e chi no. I pazienti ricoverati hanno vissuto una solitudine estrema, in particolare i bambini. Ed è per questo che l’Heco di Trastevere, Christian Degennaro e Storie Nel Mondo, hanno deciso di dare il via a questo nuovo format che sposa una” causa” diversa da quella precedente.