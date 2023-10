Mercoledì 11 Ottobre 2023, 00:18

«Anche noi, come Associazione Botteghe Storiche, sosteniamo concretamente la raccolta firme che Federmoda sta organizzando contro il progetto della Tva». Giulio Anticoli, presidente dell’Associazione Botteghe Storiche, è chiaro: «La nostra non è una città che può permettersi giochi sulla pelle delle aziende. Un cantiere da quattro anni è un elemento di enorme rischio per la vita delle aziende: solo a via Nazionale ci sono oltre trenta negozi ormai abbandonati dopo il caos delle fermate metro chiuse per le scale mobili e poi per il Covid. Dopo quest’altro cantiere, qui rischiamo che ne chiudano il doppio». Firme che si possono raccogliere al bar Eliseo, allo storico negozio Socrate e al pub Flann O’Brien, tutti su via Nazionale.

Roma, il tram Tva a via Nazionale. L'ex presidente dell'Ordine degli ingegneri: «Rischio danni irreparabili»

L’OPERA

Al centro di questa ennesima bocciatura, c’è il progetto del Comune, sostenuto dalla lobby pro tram tanto cara a un certo mondo di sinistra e ai finti ambientalisti, di realizzare una nuova linea tranviaria con capolinea a Termini, di fronte Palazzo Massimo, passaggio al centro per via Nazionale, via IV Novembre, piazza della Repubblica, via del Plebiscito e Corso Vittorio, per poi, dopo aver superato il Tevere a Ponte Vittorio Emanuele, andare in direzione Vaticano passando sotto gli archi di Passetto di Borgo e via Porcari fino al capolinea di piazza Risorgimento; e all’Aurelio, facendo lungotevere in Sassia proprio di fronte l’Ospedale Santo Spirito, la Galleria sotto il Gianicolo e via Gregorio VII fino a piazza Giureconsulti. Costo: 294 milioni di euro, 120 dei quali con fondi Pnrr che copriranno i costi fino a piazza Venezia, e 174 con stanziamenti del Ministero dei Trasporti. Cantieri aperti da aprile 2024 fino a fine febbraio 2028 (con sospensione nell’anno del Giubileo), termine stimato per l’inizio dell’esercizio per i viaggiatori.

TUTTI CONTRO

Contro quest’opera si è schierato il mondo dei residenti del centro storico, tutto quello del commercio, i sindacati di vigili urbani, taxi, operatori sanitari; associazioni delle due ruote; l’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, l’ex comandante dei vigili urbani Antonio Di Maggio, l’ex comandante dei vigili del fuoco, Luigi Abete. Poi, archeologi e storici, docenti universitari di ingegneria dei Trasporti e di ingegneria Acustica. Il 13 ottobre era stata calendarizzata una seduta straordinaria del Consiglio comunale, fatta saltare dalla maggioranza per la divisioni al suo interno sull’opera.

LE CRITICITÀ

A parte la lunghezza spropositata del cantiere e il parere condizionato della Soprintendenza di ben 11 pagine di prescrizione per salvaguardare aree archeologiche, edifici religiosi e civili medievali e rinascimentali «ad altissimo rischio» per la presenza del tram, al centro del “no” ci sono: i tre grandi nodi di traffico (Termini/Repubblica, IV Novembre e Lungotevere in Sassia); le interferenze con le istituzioni, specialmente quelle legate a sicurezza e emergenza, come i vigili del fuoco e la questura entrambi a via Genova; l’accesso al pronto soccorso del Santo Spirito, nosocomio che riceve ogni anno 1600 pazienti in codice rosso; la mancanza di aree per carico e scarico merci, salita e discesa degli ospiti negli hotel e raccolta rifiuti in sicurezza per gli operatori Ama. Conclude Anticoli: «Questo progetto non tiene minimamente conto di quelle che sono le difficoltà e le esigenze delle attività commerciali, due esempi sono la mancanza di aree per il carico e scarico merci e la durata del cantiere».