Venerdì 20 Ottobre 2023, 00:05

In Campidoglio, la maggioranza latita e si spacca. Il Consiglio comunale straordinario, richiesto dalle opposizioni, per discutere del tram Tva non viene fissato: anche ieri, la capigruppo non ha saputo indicare la data per discutere del progetto, spinto dalla lobby filotranviaria con la complicità dello pseudo ambientalismo di sinistra, di creare una nuova linea tranviaria fra Termini, il Vaticano e l’Aurelio, la Tva. In Regione, però, ci si muove: il 31 ottobre, in Commissione Trasporti e Lavori pubblici, i vertici del Comune saranno ascoltati, insieme alle associazioni di residenti, commercianti, albergatori, contrarie al progetto.

L’OPERA

Al centro della discussione la contestatissima Tva: 8,9 km di binari in totale con 3 capolinea; 8,2 km fra il capolinea di Termini (palazzo Massimo) e dell’Aurelio (piazza Giureconsulti) più 770 metri per la deviazione al Vaticano (piazza Risorgimento). Cantieri, su carta, da far partire ad aprile 2024, sospendere a novembre 2024 per far trascorrere l’Anno Santo, riaprire a gennaio 2025 per poi, concludersi definitivamente con il pre-esercizio a febbraio 2028 con apertura della linea a marzo 2028.

Costo totale preventivato: 294 milioni di euro, 120 pagati con soldi Pnrr che finanziano la tratta fino a piazza Venezia e 174 con fondi del Ministero dei Trasporti, quindi con investimento zero da parte del Comune.

I CONTRARI

Contro questo progetto, si sono schierate personalità di spicco come l’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, l’ex comandante generale dei vigili urbani, Antonio Di Maggio, l’ex comandante provinciale dei vigili del fuoco, Luigi Abate. Poi, docenti universitari di ingegneria dei Trasporti, ingegneria Acustica e ingegneria Civile; storici e archeologi. E poi, i residenti del centro storico, tutto il mondo del commercio e quello degli albergatori. Contrari anche le associazioni delle due ruote, una parte del mondo ambientalista, sindacati di polizia di Stato, vigili urbani, personale sanitario, vigili del fuoco, tassisti.

LE CRITICITÀ

Al centro dei “no” di chi si è espresso contro ci sono diverse criticità in un progetto che appare disegnato nello stesso modo delle ciclabili degli anni scorsi: senza calcolare le interferenze con il mondo circostante. Per i primi 4 km abbondanti (più del 50% dell’intera linea), quelli del centro storico, mancano aree per far salire e scendere in sicurezza gli ospiti degli hotel; per il carico e scarico delle merci e per consentire agli operatori Ama di raccogliere i rifiuti senza correre rischi. Non sono state fatte simulazioni sul traffico per i tre grandi “tappi” che si creeranno per consentire la realizzazione dei binari: Termini/Repubblica, via IV Novembre e lungotevere in Sassia. E non sono stati considerate le interazioni con le istituzioni, in special modo Questura e comando provinciale dei vigili del fuoco di via Genova né per garantire l’accesso delle ambulanze al pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia.

Spiega Pino Cangemi (Lega) che ha presentato la richiesta di audizione del Comune in Commissione: «Il prossimo 31 ottobre abbiamo calendarizzato, insieme al presidente della Commissione, Cosmo Mitrano, la seduta per esaminare il progetto Tva. Aspettiamo la conferma dei vertici del Comune di Roma ma siamo certi che interverranno per spiegare la straordinaria quantità di criticità, dubbi e perplessità che giorno dopo giorno emergono su quest’opera. Poiché fino a oggi è mancato un elemento di confronto pubblico con i cittadini e le categorie produttive, è nostra intenzione ascoltare anche loro poiché intendiamo avviare un dibattito che possa chiarire gli interrogativi sorti sul progetto. Voglio chiarire: nessuno di noi è a favore o contro per partito preso. Ma la quantità di elementi di forte perplessità devono essere risolti e discussi prima che si proceda oltre. Perché un errore oggi si può correggere evitando catastrofi domani».