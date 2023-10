Domenica 15 Ottobre 2023, 00:11

«È evidente che c’è un problema di compatibilità fra i binari e l’ingresso del pronto soccorso del Santo Spirito in Sassia. Il rischio concreto è che un paziente in ambulanza debba essere trasportato altrove, al San Camillo, ad esempio». Giulio Maria Ricciuto è primario del Pronto Soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia ed è anche il presidente del direttivo regionale del Lazio della Società italiana di Medicina di Emergenza e Urgenze, Simeu.

È ancora una volta il progetto del Comune, spinto dalla lobby del tram appannaggio di una certa sinistra e di un mondo pseudoambientalista, di costruire una nuova linea tranviaria da Termini (palazzo Massimo), al Vaticano (piazza Risorgimento) e all’Aurelio (piazza Giureconsulti), la Tva.

Progetto contestatissimo da residenti e commercianti; dal mondo degli albergatori; da numerosi docenti di ingegneria dei Trasporti, ingegneria civile e ingegneria acustica; da storici e archeologi; da organizzazioni sindacali dei tassisti, dei vigili urbani, della polizia e degli operatori sanitari. Tva oggetto del no anche da parte dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli; dell’ex comandante dei vigili del fuoco di Roma e Provincia, Luigi Abete; dell’ex comandante generale dei vigili urbani, Antonio Di Maggio; del presidente nazionale di Sis 118, Mario Balzanelli.

Al centro delle critiche, una lunga serie di problemi e criticità nel progetto come la totale assenza, per circa il 40% della lunghezza della linea da Termini fino al Tevere, di aree per il carico e scarico delle merci e per la salita e discesa dei passeggeri di taxi e ncc negli hotel di tutto il centro storico fronte binari. E la mancanza di aree dove gli operatori Ama possano operare in sicurezza durante il servizio di raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche, bar, ristoranti e negozi vari. Poi, come evidenziato dalla stessa Soprintendenza di Stato nel suo parere condizionato, l’«altissimo rischio» per aree archeologiche, monumenti medievali, edifici e palazzi laici e religiosi rinascimentali per la vicinanza del tram. Infine, i tre grandi nodi sul traffico: Termini/Repubblica, via IV Novembre e il Lungotevere in Sassia che si preparano, con la presenza delle rotaie, a diventare trappole. Su quest’ultimo aspetto, l’accessibilità per mezzi di soccorso e di emergenza - polizia, vigili del fuoco e ambulanze - è uno degli aspetti più preoccupante dell’intera progettazione: ad esaminare il progetto preliminare in conferenza di servizi non sono stati ammessi né l’Ospedale Santo Spirito in Sassia, né la Questura o il comando provinciale dei vigili del fuoco, con questi ultimi due che hanno sede a via Genova, proprio nel tratto iniziale di via Nazionale che sarebbe ristretto dalla presenza delle rotaie mettendo a rischio, in caso di stop dei mezzi su ferro, la possibilità di far uscire tempestivamente i mezzi di soccorso dai rispettivi ricoveri.

«Come medici d’urgenza e quindi anche come Simeu, il nostro “lavoro” inizia quando il paziente entra fisicamente al pronto soccorso. Ma l’allarme lanciato dal 118 è chiaro. Ed è facile capire chi possa aver ragione», spiega ancora Ricciuto facendo riferimento a quanto affermato da Balzanelli: «tutti i percorsi “tempo dipendenti” afferenti all’emergenza sanitaria, ossia la condizione clinica nella quale qualcuno è in evidente pericolo di perdere la propria vita da un momento all’altro, richiedono che l’accesso all’ospedale del paziente trasportato dal mezzo del sistema di emergenza territoriale 118 oppure anche da un privato cittadino, devono poter entrare senza alcun ostacolo fisico. L’ingresso in un ospedale dovrebbe corrispondere a una specie di “rampa del Pronto Soccorso”, cioè al percorso in assoluto più veloce possibile, libero da qualunque forma di ingombro, venga invece clamorosamente messo a rischio da un tram che per vari motivi potrebbe trovarsi proprio davanti l’ingresso creando tutta una serie di problematiche di attesa. Ricordo che ogni minuto che passa in emergenza può fare la differenza fra la vita e la morte».

Non a caso, l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, nei giorni scorsi ha lanciato un chiaro segnale: «saremo scrupolosi nel verificare, quando arriverà il progetto definitivo, la compatibilità fra la presenza dei binari e la piena funzionalità del pronto soccorso e delle altre specialità dell’Ospedale».