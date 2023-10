Venerdì 6 Ottobre 2023, 00:07

«Sono certo di parlare anche a nome di Questura, Comando dei vigili del fuoco e ministero dell’Interno: il tram a via Nazionale è una scelta sbagliata. C’è la certezza, non il rischio ma la certezza, che prima o poi i mezzi di soccorso rimarranno bloccati a via Genova senza poter operare».

Luigi Abate, ingegnere, è stato per 32 anni nel corpo dei vigili del fuoco, divenendone, fra gli altri incarichi, per 5 anni il comandante della piazza di Roma e concludendo la carriera come Dirigente Generale del Corpo nazionale svolgendo la funzione di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio. E via Nazionale la conosce benissimo: «Non so quante volte, almeno 6 o 7, il Comune ha messo mano ai sampietrini e all’asfalto», dice.

L’OPERA

Stiamo parlando del progetto del Comune, spinto dalla lobby pro tram della sinistra con l’avallo dei finti ecologisti, di realizzare una nuova linea tranviaria da Termini (palazzo Massimo) per il Vaticano (piazza Risorgimento) e l’Aurelio (piazza Giureconsulti). I binari, fra le varie strade, passeranno per via Nazionale, in coppia, affiancati al marciapiede di sinistra, quello, per intendersi, opposto rispetto al Palazzo delle Esposizioni.

Dopo di che, per limitarsi solo all’area centrale, le rotaie scenderanno per via IV Novembre che vedrà i marciapiedi allargati per creare una sola corsia a scendere verso piazza Venezia e una sola a salire verso via Nazionale, una corsia, per altro, dove passerà tutto: tram e bus Atac, gli autobus turistici, i camion e i furgoni, i taxi e gli ncc, le auto private, moto e motorini, bici e monopattini. A piazza Venezia, poi, il tram proseguirà dritto su via del Plebiscito insieme ai bus Atac e ai taxi e ncc, dato che via del Plebiscito sarà trasformata in una preferenziale. Il traffico privato diretto su corso Vittorio dovrà passare per piazza Venezia, via di San Marco e imboccare la strettissima via di Aracoeli che sarà invertita rispetto all’attuale senso di marcia.

IL CORO DI NO

Contro quest’opera, l’elenco dei contrari è lunghissimo e parte con l’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, che, pur nella totale riservatezza sulle scelte delle Amministrazioni comunali, ha chiaramente espresso in molte occasioni e anche a membri autorevoli dell’attuale Giunta la sua contrarietà all’opera: «ci sono sette motivi per cui è completamente sbagliata».

A parte Rutelli, nella lista dei no, ci sono residenti e commercianti, l’ex comandante dei vigili urbani, Antonio Di Maggio, l’ex vicecomandante del Gruppo Centro Storico dei caschi bianchi, Gianfranco Barba. Poi: sindacati dei vigili, dei tassisti, degli operatori sanitari e persino del 118 preoccupati dai rischi per i pazienti in codice rosso che potrebbero rimanere bloccati per la presenza del tram proprio davanti l’ingresso del pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia. Aspetto questo, sul quale l’assessore ai Trasporti della Regione, Fabrizio Ghera, ha chiaramente avvisato il Campidoglio: «Saremo scrupolosi nel verificare la compatibilità del binario con la piena funzionalità dell’ospedale».

Infine, la Soprintendenza - e storici e archeologi - che ha consegnato un parere condizionato di 11 pagine contenente paletti e prescrizioni per salvaguardare aree archeologiche, monumenti medievali e edifici civili e religiosi rinascimentali dall’«altissimo rischio» costituito dal tram e dalle sua vibrazioni.

VIA NAZIONALE

Fra il capolinea di Termini e piazza Venezia, il percorso immaginato dal Comune incrocia un numero impressionante di istituzioni: Soprintendenza, Questura, vigili del fuoco, Ministero dell’Interno, Banca d’Italia, Quirinale e Corte Costituzionale, uffici dell’Unione Europea in Italia, Prefettura e Città Metropolitana e Palazzo Chigi. Tutte strutture che necessitano di accessi liberi e che non sono state minimamente coinvolte nella conferenza di servizi preliminare che ha esaminato il progetto.

«Io non so perché la Questura e i vigili del fuoco di via Genova non siano stati interpellati. So solo che c’è un problema pratico: un bus, anche nel traffico, si può comunque spostare se serve per far passare una volante o un’autobotte. Un tram no: è a guida vincolata, ha il binario e può andare solo avanti o indietro. E se è bloccato, i mezzi di soccorso non possono passare. Ecco, qui non è una questione di “rischio” per la sicurezza pubblica. Questa è una certezza: prima o poi, succederà che non si potrà portare soccorso a qualcuno perché il tram bloccato impedirà il passaggio dei mezzi dei vigili del fuoco o della polizia. E lì il rischio è anche quello di ritrovarsi un avviso di garanzia per omissione di soccorso», dice ancora Abate.