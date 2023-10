Lunedì 9 Ottobre 2023, 07:09

«Guardando il progetto e leggendo la quantità di perplessità emerse espresse nelle numerose prescrizioni alla conferenza dei servizi, mi pare evidente che sia necessario prendere tempo e approfondire con cura tutte le questioni. Il principio del "pianificar facendo" in questo caso non lo applicherei perché un eventuale errore in fase di progettazione ora si può correggere. Dopo può essere troppo tardi e creare danni irreparabili alla città». Francesco Duilio Rossi, ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia, interviene sulla contestatissima intenzione del Campidoglio di realizzare una nuova linea tranviaria, la Termini-Vaticano-Aurelio, e aggiunge: «La realizzazione di un'opera così rilevante e invasiva all'interno di un quadrante di tale delicatezza come quello del centro storico va trattata con particolare attenzione».

IL GIUBILEO

CORO DI CONTRARI

LE INTERFERENZE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cantieri fa aprile 2024 a febbraio 2028 (con sospensione nell'anno del Giubileo); costo 294 milioni di euro, 120 con fondi Pnrr per la tratta Termini-piazza Venezia, e 174 del Ministero dei Trasporti per le tratte fra piazza Venezia e piazza Risorgimento e piazza Venezia e piazza Giureconsulti. Questi i tempi e i costi per realizzare in totale 8,2 km di binari: 8,1 fra Termini (palazzo Massimo) e l'Aurelio (piazza Giureconsulti) e 700 metri per la deviazione per il Vaticano (piazza Risorgimento). Binari che passeranno in via Nazionale, via IV Novembre e piazza Venezia, via del Plebiscito e Corso Vittorio Emanuele. Poi, dopo aver superato il Tevere a ponte Vittorio, le rotaie per la tratta Vaticano passeranno sotto gli archi di Passetto di Borgo per poi prendere via Porcari e alla fine arrivare a piazza Risorgimento. Quelli per la tratta Aurelio, invece, dopo il ponte passeranno su Lungotevere in Sassia, accostati al marciapiede sul quale si apre sia l'ingresso del pronto soccorso dell'Ospedale che l'ingresso principale del nosocomio stesso. Quindi, gireranno a destra a piazza della Rovere, poi sotto la Galleria Principe Amedeo (quella al di sotto del Gianicolo), porta Cavalleggeri e, infine, via Gregorio VII. Per consentire la costruzione della linea, sarà cancellata la ciclabile sotto la Galleria e saranno tagliati 35 alberi sui 196 totali presenti sul percorso.La lista di persone e associazioni che si sono pronunciati contro quest'opera è lunga: l'ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli; l'ex comandante dei vigili urbani di Roma, Antonio Di Maggio, l'ex comandante dei vigili del fuoco di Roma, Luigi Abate. Poi associazioni di residenti, commercianti, albergatori. Sindacati dei taxi, dei vigili urbani, degli operatori sanitari. Docenti universitari di ingegneria dei Trasporti e di Ingegneria acustica, archeologi e storici. Su quest'opera e i suoi problemi- mai sottoposta a dibattito pubblico - si è mossa anche la politica: il 13 ottobre era stata convocata una seduta straordinario del Consiglio comunale che, poi, a causa della spaccatura della maggioranza, è stata fatta saltare e rinviata a data da destinarsi. A giorni arriverà la data dell'audizione del Comune in Regione. E, il deputato Luciano Ciocchetti ha presentato un'interrogazione ai ministri dei Trasporti, Matteo Salvini, e della Cultura, Gennaro Sangiuliano.L'elenco delle criticità di questo progetto è altrettanto lungo: il nodo traffico con Termini/via Nazionale, via IV Novembre e Lungotevere in Sassia a rischio paralisi. Le interferenze pericolose per i mezzi di soccorso e di emergenza su via Nazionale, dove insistono non solo le principali sedi istituzionali del Paese ma anche la Questura di Roma e la caserma dei vigili del fuoco di via Genova.Rossi evidenzia alcuni dei principali problemi connessi alla realizzazione di quest'opera: «La questione dell'Ospedale Santo Spirito in Sassia e dall'accesso sia al nosocomio in sé che, soprattutto, al pronto soccorso che potrebbero risentire delle interferenze per la presenza del tram accostato al marciapiede e quindi senza nessun margine di manovra per le ambulanze; quella dell'accessibilità dei mezzi di soccorso e di emergenza su via Nazionale; quella del carico e scarico delle merci o della salita e discesa dei turisti negli hotel, della raccolta dei rifiuti garantendo al sicurezza degli operatori Ama: sono tutti temi che devono essere controllati adeguatamente e approfonditamente».