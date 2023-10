Venerdì 13 Ottobre 2023, 00:21

È singolare che un progetto del genere, che ha un impatto così forte, non abbia avuto una conferenza dei servizi dedicata al sistema di sicurezza e soccorso che incidono su via Nazionale». Felice Romano, segretario generale del Siulp, il sindacato italiano unitario lavoratori polizia, è preoccupato per il tram Tva (Termini-Vaticano-Aurelio) che il Campidoglio ha intenzione di costruire. «Serve un incontro subito anche perché qualcuno poi si dovrà assumere la responsabilità di quando un mezzo di soccorso arriverà in ritardo sul luogo di un’emergenza», aggiunge il dirigente sindacale, espressione di una delle sigle maggiormente attive tra le forze della polizia di Stato. Un lavoro, il loro, che si concentra proprio a via Nazionale. Via Genova, una delle traverse della strada che piazza della Repubblica a piazza Venezia, è un nodo nevralgico. Qui, infatti, ci sono la Questura e la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco. Romano ribadisce che «c’è la necessità di un vertice per approfondire i tempi degli eventuali cantieri e come si pensa che i servizi di emergenza possano continuare a essere garantiti anche con il tram in attività». Tutto questo, anche alla luce del lungo periodo di cantiere che si prevede bloccherà il centro per lungo tempo.

L’OPERA

Parliamo del progetto, propugnato dalla lobby del tram tanto cara a una certa sinistra e a un finto mondo ambientalista, di realizzare una linea tranviaria che parta dalla stazione Termini - con il capolinea collocato proprio di fronte Palazzo Massimo, sede sia della Soprintendenza di Stato che del Museo Nazionale Romano - e che arrivi al Vaticano, con il capolinea di piazza Risorgimento, e all’Aurelio, con quello di piazza Giureconsulti. Il tracciato dei binari, dopo aver percorso via Luigi Einaudi, passerà per piazza della Repubblica, via Nazionale, largo Magnanapoli, via IV Novembre, piazza Venezia. Poi, trasformando via del Plebiscito in una preferenziale mista (Atac con tram e bus, taxi e ncc), la coppia di rotaie arriverà a largo Argentina, farà Corso Vittorio Emanuele e, traversato il Tevere a Ponte Vittorio, si dividerà nei due “rami” finali: per poco meno di 700 metri girerà sotto gli archi di Passetto di Borgo, prendendo via Porcari e arrivando a piazza Risorgimento. L’altro “ramo”, l’Aurelio, invece, girerà su lungotevere in Sassia accostato proprio dove c’è l’ingresso del pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia, quindi, dopo aver girato per piazza della Rovere, imboccherà la galleria sotto il Gianicolo sbucando a porta Cavalleggeri. Quindi, tutta via Gregorio VII fino ad arrivare a piazza Giureconsulti. Costo: 294 milioni di euro, 120 con fondi Pnrr che copriranno la tratta fino a piazza Venezia, e 174 con fondi del Ministero dei Trasporti per la parte rimanente. Cantieri aperti, nei programmi del Comune, da aprile 2024 a febbraio 2028 (con sospensione nell’anno del Giubileo).

I CONTRARI

La lista dei contrari è lunghissima: l’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli; l’ex comandante dei vigili urbani, Antonio Di Maggio; l’ex comandante dei vigili del fuoco, Luigi Abete; e il presidente nazionale di Sis 118, Mario Balzanelli, si accompagnano a docenti universitari di ingegneria dei trasporti, ingegneria civile e ingegneria acustica, storici e archeologi. Poi c’è il “no” di residenti, albergatori e commercianti - Confcommercio, Confesercenti, Botteghe Storiche, commercianti di via Nazionale, Federmoda, Fiepet - quello dei sindacati di tassisti, vigili urbani, operatori sanitari.

LA POLITICA

Se la Regione Lazio ha avvertito il Campidoglio che, sul progetto definitivo sarà garantita «scrupolosa» cura ad esaminare la compatibilità fra binari e accesso all’Ospedale, il progetto è stato oggetto di un’interrogazione al Ministro dei Trasporti da parte del deputato Luciano Ciocchetti, in Campidoglio le opposizioni hanno ottenuto una commissione Trasparenza che ha sancito un percorso “blindatissimo” dell’opera, sottratta a ogni forma di dibattito pubblico. E una seduta straordinaria del Consiglio comunale, fissata per oggi 13 ottobre, e poi saltata per le divisioni della maggioranza che conta almeno 5 consiglieri comunali ben più che perplessi dalla quantità di pareri contrari all’opera.