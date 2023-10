Domenica 22 Ottobre 2023, 23:55

Nata già vecchia e progettata dalla «stessa società responsabile delle spettacolari ciclabili fatte di vernice sulle buche»: bocciatura senza appello della linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio da parte dell’associazione ambientalista EcoItaliaSolidale.

«L’opera nasce alla fine degli anni ’90 senza mai uscire dai cassetti dei progettisti per diventare reale» spiegano Piergiorgio Benvenuti, presdiente, e Fabio Rosati, direttore del Centro Studi Mobilità di Roma e vice presidente dell’associazione, che aggiungono: «quando è stata tirata fuori dai cassetti, dopo una spolverata al progetto, era stata presentata come un’opera per il Giubileo. Ma, se va bene, arriverà anni dopo. E i problemi irrisolti sono tantissimi».

L’OPERA

L’ennesima bocciatura riguarda il progetto del Comune di costruire, al costo stimato di 294 milioni di euro, una nuova linea tranviaria da 18 fermate e 3 capolinea fra Termini (palazzo Massimo), il Vaticano (piazza Risorgimento) e l’Aurelio (piazza Giureconsulti). Il progetto, ragion d’essere della lobby filotranviaria e degli pseudo ambientalisti di una certa sinistra, prevede i cantieri aperti da aprile 2024 fino a febbraio 2028 (con sospensione nell’anno del Giubileo).

TUTTI CONTRO

A parte la lobby, contro questo progetto si sono schierati residenti, commercianti (che hanno in corso una raccolta firme) e albergatori. Poi, numerose personalità: l’ex sindaco Francesco Rutelli; l’ex comandante dei vigili urbani, Antonio Di Maggio; l’ex comandante dei vigili del fuoco di Roma e provincia, Luigi Abate; il presidente di Sis 118, Mario Balzanelli; il segretario regionale dei Medici d’Urgenza (Simeu) Giulio Maria Ricciuto. Poi, docenti universitari di ingegneria di diversi atenei d’Italia, storici e archeologi; sindacati di polizia, vigili urbani, vigili del fuoco, taxi, operatori sanitari.

LE CRITICITÀ

Spiegano Benvenuti e Rosati: i problemi principali di questo progetto sono «i km in sede promiscua, la doppia curva in via IV Novembre con la pendenza, il passaggio sui ponti e l’occlusione del pronto soccorso del Santo Spirito in Sassia. Di fatto parliamo di un rischio di blocco della circolazione in una città che ad oggi registra la presenza di oltre 640 autovetture ogni 1.000 abitanti (rispetto alla media nazionale che vede circa 663 auto sempre ogni 1.000 abitanti), e che quindi non può essere accettabile».

Poi, l’iter blindatissimo dell’opera: «Il progetto non è stato sottoposto alla valutazione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, prassi abitualmente seguita. Ulteriore considerazione, in conferenza dei servizi preliminare non sono stati invitati: Questura, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Ospedale Santo Spirito in Sassia e Asl Rm1. Né sono stati auditi o convocati associazioni di residenti e di commercianti». Secondo i due ambientalisti, invece, «il cittadino dovrebbe essere maggiormente coinvolto sia attraverso un dibattito pubblico forse da rivedere nelle sue forme di applicazione e di informazione cercando di coinvolgere realmente i residenti interessate dai progetti (cosa da tener presente perlomeno per il futuro e per i prossimi progetti) e sia facendo un’analisi della domanda delle necessità di viabilità in quel tratto per valutare al meglio modelli di fattibilità e degli investimenti da pianificare con risorse economiche pubbliche».

Benvenuti e Rosati concludono: «visto che il progetto non sarà realizzato in tempo per il prossimo Giubileo e visti gli impatti notevoli che l’opera avrà sulla circolazione, chiediamo che si proceda con un ripensamento dell’opera dopo una sua approfondita verifica tecnica e trasportistica».